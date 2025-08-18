الحرائق تدمر مساحات شاسعة في إسبانيا

وكان عام 2022 الأسوأ حتى الآن من حيث المساحات التي دمرتها الحرائق في إسبانيا، حين بلغت 306 آلاف هكتار. وعلى المستوى الأوروبي، سُجلت في أكبر الخسائر منذ بدء التسجيل عام 2006، مع احتراق 563 ألف هكتار في 2017، ومقتل 119 شخصاً جراء ذلك.كما أن البلاد تواجه، هذا الصيف أيضاً، النيران التي دمرت 216 ألف هكتار منذ مطلع العام، وفقاً لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.وأدت الحرائق الضخمة التي اندلعت منذ مطلع أغسطس (آب) الحالي في شمال غربي وغرب إسبانيا، في مناطق غاليسيا وقشتالة وليون وإكستريمادورا، إلى مقتل 4 أشخاص.وفي مواجهة حجم الدمار الناجم عن هذه الكوارث، تقدم ، الأحد، بمقترح " وطني لمواجهة حالة الطوارئ المناخية".ووفقاً للخبراء، يؤدي الاحتباس الحراري الناتج عن الأنشطة البشرية إلى زيادة وتيرة الظواهر الجوية وشدتها ومدتها، كالجفاف وموجات الحر والحرائق.إلى جانب ذلك، تلعب عوامل محلية دوراً مهماً، مثل الهجرة من المناطق الريفية وتدهور الغطاء النباتي؛ ما يخلق ظروفاً مواتية لاندلاع حرائق ضخمة.