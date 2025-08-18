حماس تعلن موافقتها على مقترح وقف النار في غزة

أفاد مصدر في حركة حماس الفلسطينية، اليوم الاثنين، ابلاغ الوسطاء القطريين والمصريين بموافقة الحركة على المقترح الذي تم تقديمه يوم أمس الأحد بشأن وقف إطلاق النار بغزة.





وكانت وكالة "أكسيوس" قد نقلت عن مصدر دبلوماسي لم تسمه قوله: "حماس قدمت ردها بشأن صفقة الرهائن إلى هذا المساء خلال اجتماع في ".

وقال المصدر لـ"الجزيرة" وتابعته : "أبلغنا الوسطاء بالموافقة على مقترحهم الذي قدم بالأمس".وكانت وكالة "أكسيوس" قد نقلت عن مصدر دبلوماسي لم تسمه قوله: "حماس قدمت ردها بشأن صفقة الرهائن إلى هذا المساء خلال اجتماع في ".