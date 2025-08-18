شرط الماني قبل الاتفاق التجاري الشامل مع الولايات المتحدة

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية في مؤتمر صحفي: "على وجه الخصوص، يجب خفض الرسوم على السيارات بسرعة كما تم الاتفاق".وأضاف "نحن ندرك العبء الكبير الواقع على الاقتصاد الموجه نحو التصدير، ودورنا هو الاستمرار في دعم بشكل كامل في هذه العملية"، وفق رويترز.وكان والولايات المتحدة قد توصلا في أواخر يوليو/ تموز 2025 إلى اتفاق تجاري مبدئي، إلّا أن العديد من التفاصيل الجوهرية لا تزال غير واضحة ولم تُحسم بعد.