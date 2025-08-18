الضمانة الأمنية لأوكرانيا.. ما هي المادة الخامسة من معاهدة الناتو ومتى فعلت؟

والضمانات الأمنية هي كلمة السر في التسوية في أوكرانيا، والمطلب الأكثر إلحاحا لكييف، والذي قالت إنها حققت اختراقا بشأنه.وقبل ساعات من لقاء الرئيس الأمريكي نظيره الأوكراني برفقة عدد من زعماء أوروبا، اليوم الإثنين، كرر الأخير حاجة كييف إلى ضمانات أمنية.وأضاف خلال لقائه المبعوث الأميركي الخاص لأوكرانيا كيث كيلوغ في واشنطن "سيتاح لنا الوقت للتحدث بشأن هيكلة الضمانات الأمنية. هذا هو الأمر الأهم فعليا".تلك الضمانات قالت واشنطن إنها حققت اختراقا بشأنها خلال لقاء مع الرئيس الروسي في ألاسكا يوم الجمعة الماضي، وهو أمر أشادت به أوروبا، وزيلينسكي نفسه، بعد إعلان أن تلك الضمانات مستلهمة من المادة الخامسة من معاهدة .وكان للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف قال إن حقق انتصارات حاسمة في قمة ألاسكا، معتبرا أن "الضمانات الأمنية التي توفر لأوكرانيا حمايةً تُشبه المادة الخامسة (من معاهدة الناتو) هي الجائزة الحقيقية. إنها تُغير قواعد اللعبة".أضاف "توصلنا إلى اتفاق مفاده أن الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى يمكن أن تقدم (لأوكرانيا) بشكل فعال لغة مماثلة للمادة الخامسة لتغطية ضمان الأمن".وقالت مصادر عدة إن ترامب أبلغ زيلينسكي قادة أوروبيين، خلال مكالمة هاتفية، أنه اتفق مع على "ضمانات أمنية مستوحاة من المادة الخامسة".وأكدت رئيسة الوزراء الإيطالية التي شاركت في المحادثة أن الرئيس الأميركي طرح هذه الفكرة التي أيدتها قبل أشهر.ورحبت رئيسة لايين باقتراح ترامب تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا مشابهة للمادة الخامسة، كما رحب زيلينسكي بقرار واشنطن بشأن الضمانات الأمنية.فما هي المادة الخامسة؟يعتمد الأمن المشترك في إطار على المادة الخامسة من معاهدته.أبرز بنودهاوفقا لمعاهدة الناتو الواردة في موقعه الرسمي، فإن تلك المادة تنص على:تتفق الأطراف على أن أي هجوم مسلح ضد واحد أو أكثر منها في أوروبا أو الشمالية يعتبر هجوماً ضدها جميعاً.تتفق على أنه في حالة وقوع مثل هذا الهجوم المسلح، فإن كلا منها، في ممارسة حق الفردي أو الجماعي المعترف به في المادة 51 من ميثاق ، سوف تساعد الطرف أو الأطراف التي تتعرض للهجوم من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة على الفور، بشكل فردي وبالتنسيق مع الأطراف الأخرى، بما في ذلك استخدام القوة المسلحة، لاستعادة والحفاظ على أمن منطقة شمال الأطلسي.يجب إبلاغ فورًا بأي هجوم مسلح من هذا القبيل، وبجميع التدابير المتخذة نتيجةً له.تنتهي هذه التدابير متى اتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لاستعادة السلام والأمن الدوليين والحفاظ عليهما.متى فُعلت؟مرة واحدة في تاريخ الحلف، عقب هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2011 على الولايات المتحدة، إذ نشرت قوات تابعة للحلف في ، لتكون أول مرة تنتشر فيها قوات الناتو خارج أراضي دول الحلف.قال مصدر مطلع لـ"فرانس برس": "لا أحد يعرف بالتفصيل كيف يمكن أن يتم ذلك، ولماذا يوافق بوتين عليها، إذا كان يعارض حلف شمال الأطلسي بشكل قاطع، كما يعارض بشكل واضح أي ضمانة فعّالة لسيادة أوكرانيا".وأوضح المصدر أنّ هذه المسألة قد تُطرح خلال اللقاء الذي سيُعقد بين ترامب وزيلينسكي وقادة أوروبا في واشنطن اليوم الإثنين.