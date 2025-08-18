مقتل بطلة "جودو" عربية داخل منزلها وأمام أطفالها

وحسب تقارير إعلامية محلية، أقدم الزوج على إطلاق النار على زوجته أمام طفليهما داخل منزلهما في مدينة ؛ مما أدى إلى وفاتها في الحال، قبل أن يحاول الانتحار بإطلاق النار على نفسه، في حين أوضحت مصادر أمنية أنه عُثر على جثمان الضحية داخل الشقة، بينما كان الزوج مصاباً بجروح خطيرة ويرقد جوارها وسط ترجيحات بأنه أطلق 3 رصاصات عليها أثناء محاولتها حماية طفليها.السلطات المصرية تلقت بلاغاً بالحادث، وانتقلت قوات الأمن والنيابة العامة إلى موقع الجريمة، ونُقل الجثمان إلى الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، في حين نُقل الزوج المصاب إلى المستشفى تحت حراسة مشددة تمهيداً لاستجوابه، وتشير التحقيقات الأولية إلى أن خلافاً أسرياً تصاعد بين الزوجين وانتهى بجريمة القتل داخل منزل الأسرة.من جانبها، واصلت النيابة التحقيق في واقعة مقتل اللاعبة، وصرحت بدفن جثمانها عقب انتهاء الطبيب الشرعي من تشريحها. فيما لا يزال الزوج يرقد في العناية المركزة بأحد مستشفيات الإسكندرية في حالة حرجة.وأمرت النيابة باستعجال تقرير الصفة التشريحية للمتوفاة، وأرسلت الطبنجة المضبوطة بمسرح الجريمة إلى المعمل الكيميائي والأدلة الجنائية لمضاهتها بفوارغ الطلقات التي عُثر عليها بجوار جثة المجني عليها، والأعيرة النارية المستخرجة من الجثة، واستدعت النيابة شهود العيان من جيران المجني عليها لسؤالهم.من جانبه، نعى وزير الشباب والرياضة، ، ببالغ الحزن والأسى اللاعبة، وأعرب عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيدة وأسرتها الرياضية، مؤكداً أن الوسط الرياضي فقد موهبة واعدة في لعبة الجودو.بدوره، نعى نادي سموحة الرياضي اللاعبة الراحلة، مؤكداً أنها كانت من أبرز لاعبات الجودو في صفوفه، وأن رحيلها بهذه الطريقة المفجعة يمثل خسارةً كبيرةً للرياضة المصرية.إلى ذلك، أثار الحادث موجةً من الغضب الشعبي، وانتقلت أصداء واقعة مقتل اللاعبة إلى منصات التواصل الاجتماعي، كما راج اسمها على محركات البحث، متصدراً "التريند" على "غوغل" في ، الاثنين.