اتهامات بجرائم جنسية واغتصاب إلى نجل ولية عهد النرويج

وتأتي الاتهامات بعد نحو عام من ظهور أولى المزاعم بشأن العنف الذي مارسه الابن الأكبر للأميرة ولية .ويواجه هويبي (28 عاما) ما يصل إلى 32 تهمة، من بينها الاغتصاب وجرائم جنسية خطيرة.ووفقا للمدعي العام، من المرجح أن تبدأ محاكمته في منتصف يناير 2026. ويواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.يذكر أن هويبي هو نجل الأميرة من علاقة قبل أن تتزوج الأمير هاكون، ولي العهد (51 عاما). وعلى الرغم من أن هويبي عضو في العائلة، فهو لا يحمل لقبا وليس له أي دور عام.