إسرائيل لن تحضر معرض ليفانتي الإيطالي.. هذه الأسباب

وبهذا الصدد، أشار تاتاريلا جوبيلي، ونائبه فابريتسيو تاتاريلا في بيان الإثنين، إلى أن "خبر استبعاد من معرض ليفانتي ليس إلا حلقة جديدة في سلسلة انحراف أيديولوجي وغير ليبرالي خطير في ".وأوضح المسؤولان عن المؤسسة، أنه "بعد تسليم مفاتيح المدينة لشخصية مثيرة للجدل مثل المقررة الأممية الخاصة (لشؤون الأراضي الفلسطينية المحتلة)، فرانشيسكا ألبانيزي، فإن دعوة رئيس البلدية فيتو ليتشيزي لمقاطعة إسرائيل، والتي لاقت ترحيبًا من المعرض، تشهد على تقييد الحريات في المدينة. ولهذا السبب، تدين مؤسستنا هذا النوع من القرارات".وذكر مسؤولا المؤسسة، أن "هذا القرار خاطئ شكلا ومضمونا وشكلا لأن المعرض يعبر عن موقفه بتصريح متحيز وأيديولوجي لا يليق بهيئة مؤسساتية"، فـ"اختيار استخدام مصطلح الإبادة الجماعية، الذي لا تشاطره شخصيات مثل عضو مدى الحياة ليليانا سيغري (يهودية) له دلالة رمزية بهذا المعنى".واسترسلا: "أما جوهريا، فربط بأكملها وجميع الإسرائيليين بالخيارات السياسية للحكومة الإسرائيلية ليس خاطئاً فحسب، بل خطير وتمييزي أيضا، مما يُفاقم المشاعر المعادية لإسرائيل في باري وإيطاليا".وتابع جوبيلي وتاتاريلا: "علاوة على ذلك، فإن مثل هذه الخيارات تجعل باري مدينة متحيزة، مع عواقب مثل فقدان فعاليات وأحداث مهمة"، كما أن "المقاطعة والرقابة لا تليقان بالديمقراطيات، لكن الأمر الأكثر لفتاً للانتباه هو الجزء الأخير من البيان الصحافي للمعرض، الذي ينص على أن أي لم تُحظر من الأنشطة الاقتصادية والمؤسسية لمعرض ليفانتي"، متسائلا: "لذلك، إذا سجّلت أو الشمالية، فهل سيتم قبولهما؟".وخلص المسؤولان بمؤسسة تاتاريلا، إلى القول إن "من البديهي أن الخيارات الأخلاقية لا تكون مناسبة إلا عندما تُسهم في تحقيق إجماع سياسي سهل".