السومرية نيوز
السامرائي يستقبل الحسان ويشيد ببرامج الأمم المتحدة
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
بعد موافقة حماس.. أبرز بنود مقترح وقف الحرب
دوليات
2025-08-18 | 12:29
أكدت مصادر مصرية مطلعة على سير مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع
غزة
أن حركة حماس وافقت على المقترح الذي قدمه الوسطاء من
مصر
وقطر للتوصل لصفقة لوقف الحرب في غزة.
وقالت المصادر المصرية إن المقترح الجديد الذي قدمه الوسطاء من
مصر
وقطر يتضمن مسارا للوصول إلى اتفاق شامل لإنهاء الحرب.
وأوضحت المصادر أن المقترح يتضمن وقفا مؤقتا للعمليات العسكرية لمدة 60 يوما، ويتضمن إطلاق 10 محتجزين أحياء ونصف عدد جثامين الأسرى الإسرائيليين البالغ عددهم 36 بواقع 18 جثمانا.
كما يتضمن المقترح الجديد إعادة تموضع القوات الإسرائيلية لإتاحة المجال لدخول المساعدات بشكل يلبي احتياجات قطاع
غزة
المحاصر، وإعادة انتشار القوات الإسرائيلية إلى مناطق محاذية للحدود لتسهيل حركة دخول المساعدات.
وأشارت المصادر المصرية إلى أنه سيتم خلال مدة 60 يوما تبادل عدد من الأسرى الفلسطينيين مقابل نصف عدد المحتجزين الإسرائيليين، وأن المقترح يتضمن البدء من اليوم الأول في مناقشة الموضوعات المتعلقة بالصفقة الشاملة أو الوقف الدائم.
وذكرت المصادر المصرية أن حركة حماس تعتبر المقترح بداية الطريق للحل الشامل وحماية سكان قطاع غزة من التصعيد العسكري، وأن المقترح أفضل الخيارات المتاحة لحماية سكان قطاع غزة.
وتشهد غزة أزمة إنسانية غير مسبوقة منذ اندلاع الحرب في أكتوبر 2023، حيث تسببت العمليات العسكرية الإسرائيلية في مقتل أكثر من 62,000 فلسطيني معظمهم من المدنيين، وفقا لوزارة
الصحة
في القطاع التي تعتبر
الأمم المتحدة
أرقامها موثوقة.
كما أدى الحصار المشدد إلى نقص حاد في الغذاء، والماء، والدواء، والوقود، مما دفع الأمم المتحدة ومنظمات إغاثة دولية إلى تحذيرات من مجاعة وشيكة، كما نزح أكثر من 1.9 مليون شخص داخل القطاع، ودمرت البنية التحتية بشكل شبه كامل، بما في ذلك المستشفيات والمدارس وشبكات المياه.
وتتوسط مصر وقطر بدعم من
الولايات المتحدة
منذ أشهر في مفاوضات للتوصل إلى وقف إطلاق النار بين
إسرائيل
وحركة حماس، التي تحتجز 49 رهينة إسرائيلية من أصل 251 تم احتجازهم خلال هجوم أكتوبر 2023.
وانهارت الجهود السابقة بما في ذلك مفاوضات
الدوحة
في يوليو 2025 بسبب خلافات حول شروط إسرائيل لإنهاء الحرب، بما في ذلك نزع سلاح حماس والسيطرة الأمنية على غزة، مقابل مطالبة حماس بإنهاء الحرب بشكل دائم وتأمين انسحاب إسرائيلي كامل.
مقالات ذات صلة
أبرز بنود مقترح وقف إطلاق النار في غزة
17:10 | 2025-07-04
حماس تعلن موافقتها على مقترح وقف النار في غزة
10:50 | 2025-08-18
غزة.. ترجيح أمريكي بموافقة حماس على مقترح ويتكوف
17:07 | 2025-06-26
المبعوث الرئاسي الأمريكي ينفي موافقة "حماس" على مقترحه بشأن الهدنة مع إسرائيل
10:49 | 2025-05-26
