بعد موافقة حماس.. أبرز بنود مقترح وقف الحرب

وقالت المصادر المصرية إن المقترح الجديد الذي قدمه الوسطاء من وقطر يتضمن مسارا للوصول إلى اتفاق شامل لإنهاء الحرب.وأوضحت المصادر أن المقترح يتضمن وقفا مؤقتا للعمليات العسكرية لمدة 60 يوما، ويتضمن إطلاق 10 محتجزين أحياء ونصف عدد جثامين الأسرى الإسرائيليين البالغ عددهم 36 بواقع 18 جثمانا.كما يتضمن المقترح الجديد إعادة تموضع القوات الإسرائيلية لإتاحة المجال لدخول المساعدات بشكل يلبي احتياجات قطاع المحاصر، وإعادة انتشار القوات الإسرائيلية إلى مناطق محاذية للحدود لتسهيل حركة دخول المساعدات.وأشارت المصادر المصرية إلى أنه سيتم خلال مدة 60 يوما تبادل عدد من الأسرى الفلسطينيين مقابل نصف عدد المحتجزين الإسرائيليين، وأن المقترح يتضمن البدء من اليوم الأول في مناقشة الموضوعات المتعلقة بالصفقة الشاملة أو الوقف الدائم.وذكرت المصادر المصرية أن حركة حماس تعتبر المقترح بداية الطريق للحل الشامل وحماية سكان قطاع غزة من التصعيد العسكري، وأن المقترح أفضل الخيارات المتاحة لحماية سكان قطاع غزة.وتشهد غزة أزمة إنسانية غير مسبوقة منذ اندلاع الحرب في أكتوبر 2023، حيث تسببت العمليات العسكرية الإسرائيلية في مقتل أكثر من 62,000 فلسطيني معظمهم من المدنيين، وفقا لوزارة في القطاع التي تعتبر أرقامها موثوقة.كما أدى الحصار المشدد إلى نقص حاد في الغذاء، والماء، والدواء، والوقود، مما دفع الأمم المتحدة ومنظمات إغاثة دولية إلى تحذيرات من مجاعة وشيكة، كما نزح أكثر من 1.9 مليون شخص داخل القطاع، ودمرت البنية التحتية بشكل شبه كامل، بما في ذلك المستشفيات والمدارس وشبكات المياه.وتتوسط مصر وقطر بدعم من منذ أشهر في مفاوضات للتوصل إلى وقف إطلاق النار بين وحركة حماس، التي تحتجز 49 رهينة إسرائيلية من أصل 251 تم احتجازهم خلال هجوم أكتوبر 2023.وانهارت الجهود السابقة بما في ذلك مفاوضات في يوليو 2025 بسبب خلافات حول شروط إسرائيل لإنهاء الحرب، بما في ذلك نزع سلاح حماس والسيطرة الأمنية على غزة، مقابل مطالبة حماس بإنهاء الحرب بشكل دائم وتأمين انسحاب إسرائيلي كامل.