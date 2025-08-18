نداء عربي عاجل إلى العالم

وقالت للجامعة العربية -في بيان لها- بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، والذي يأتي هذا العام تحت شعار "من أجل الإنسانية" إن هذا اليوم العالمي يأتي في ظل إنسانية تعد الأبشع في عصرنا الحديث.وأشارت إلى أن " زالت، غزة تنزف ألما وجوعا ودمارا ونقصا حادا في الدواء والماء والغذاء بسبب الحصار الخانق، وسياسة التجويع التي تنتهجها " ضد أكثر من مليوني فلسطيني، في ظل صمت .ودعت الجامعة العربية المجتمع الدولي مجددا لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوضع حد للحروب والنزاعات في العالم، وإنقاذ ما تبقى من إنسانية غزة والتحرك العاجل لحماية المدنيين العزل، وتوفير الإغاثة والمساعدات الإنسانية العاجلة دون قيود أو عوائق.