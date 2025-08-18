بعد موافقة حماس.. ترامب "قد يمنع" وقف إطلاق النار في غزة

وأفاد مصدر مطلع على تفاصيل المفاوضات الجارية أنه "ليس من المؤكد أن توافق اسرائيل على صفقة جزئية، حتى في إطار خطة ستيف ويتكوف التي سبق اعتمادها، خاصة بعد تصريح الرئيس الأميركي بشأن تدمير حماس".وقال المسؤول في حماس، ، أن الحركة وافقت على اقتراح عرضه الوسطاء.وقال الإسرائيلي أن حماس "تحت ضغط نووي"، مؤكدا أنه بحث مع ورئيس الأركان إيال زامير ما أسماه "خطة مدينة غزة".ويستند رد حماس جاء الإيجابي على مقترح يستند إلى خطة ويتكوف السابقة مع تعديلات طفيفة، أطلق عليها الوسطاء اسم "ويتكوف بلاس".وبحسب مصادر مطلعة، "يتضمن المقترح انسحاب القوات الإسرائيلية لمسافة 1000 متر من بعض المناطق شمال وشرق غزة، باستثناء وبيت لاهيا، مقابل الإفراج عن عشرة أسرى إسرائيليين أحياء، وإطلاق سراح 200 أسير فلسطيني بينهم محكومون بالمؤبد. كما يشمل إدخال مساعدات إنسانية عاجلة، وإشراف والصليب الأحمر على توزيعها".كما ينص المقترح على "فتح معبر رفح بالاتجاهين، وإطلاق سراح النساء والأطفال الفلسطينيين المعتقلين، إضافة إلى اتفاق تبادل يتم فيه تسليم جثث مقابل كل مختطف مدني".ووفقا لمسؤول مصري، فإن الاتفاق يتضمن وقفا مؤقتا للقتال لمدة 60 يوما يعود خلالها نصف الأسرى، على أن يمهد ذلك لاتفاق دائم ينهي الحرب.القاهرة أكدت أن أُبلغت بكافة تفاصيل المقترح وأعطت موافقتها عليه. ونقلت عن مصادر فلسطينية أن الفصائل، بما فيها الإسلامي والجبهة الشعبية، أيدت موافقة حماس باعتبارها خطوة لوقف مخطط الرامي إلى السيطرة على مدينة غزة.غير أن مراقبين يرون أن الانقسامات داخل الحكومة الإسرائيلية، خصوصًا مع معارضة بعض الوزراء المتشددين، قد تعرقل إمكانية تمرير الاتفاق، رغم ما يحمله من فرصة لوقف الحرب والتوجه نحو تسوية أشمل.