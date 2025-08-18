زيلينسكي يعلن استعداده للمشاركة في الاجتماع الثلاثي

وكان الرئيس الأمريكي أعلن، اليوم الاثنين، عزمه عقد لقاء مع الرئيسين الروسي ، والأوكراني ؛ لبحث سبل وقف الحرب بين البلدين.

وقال ، "أشكر الرئيس على عمله من أجل وقف القتل، و مستعدون للمشاركة في اجتماع ثلاثي".

وأضاف "منفتح على إجراء الانتخابات بعد تحقيق الأمن والسلام".