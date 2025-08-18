البدلة وربطة العنق تعود للجدل.. ماذا طلب البيت الأبيض من زيلينسكي ارتداءه؟

ووفقا للصحيفة، فقد تم إحالة هذا الطلب إلى الجانب الأوكراني من قبل دائرة مراسم .وسبق أن أفاد موقع "أكسيوس" أن سيظهر في البيت الأبيض يوم الاثنين مرتديا نفس السترة السوداء التي ارتداها في قمة (الناتو) في هولندا في حزيران.وذكر أنه سيلتزم بملابس العمل الرسمية، ولن يرتدي ربطة عنق.وفي شباط الماضي، ارتدى زيلينسكي سترة وبنطالا أسودين في اجتماعه مع في البيت الأبيض، وأشار الرئيس الأمريكي ساخرا إلى أنه "يرتدي ملابس أنيقة".وخلال الاجتماع، سأل أحد الصحفيين زيلينسكي عن سبب عدم حضوره الاجتماع مع الرئيس الأمريكي مرتديا بدلة، فأجاب بأنه بعد انتهاء النزاع سيرتدي بدلة.وخلال المحادثة بحضور الصحفيين، اندلعت مشادة كلامية بين ترامب وزيلينسكي، أشار خلالها الرئيس الأمريكي إلى موقف زيلينسكي غير المحترم تجاه ، وقال نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس بأن زيلينسكي نسي شكر على الدعم الذي قدمته لكييف.