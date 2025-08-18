تفحم الذرة.. وباء زراعي يهدد الأمن الغذائي

وأكدت الوكالة للأنباء، أن مركز البحوث الزراعية والحيوانية، كشف ظهور مرض تفحم الذرة في ليبيا للمرة الأولى، وأن نتائج الفحوصات الأولية لعَيِّنات من الذرة المتوفرة بالأسواق المحلية أثبتت وجود الجراثيم المسببة لهذا المرض، الذي يُعد من أخطر الآفات على المحاصيل الزراعية.وأوضحت الباحثة بالمركز أسماء المبروك، أن هذا المرض لم يكن موثقًا في ليبيا من قبل، ويُعد ظهوره مؤشرًا مقلقًا نظرًا لقدرته على الانتشار السريع وتأثيره المباشر على ، حيث لا يقتصر خطره على الذرة فحسب، بل قد يمتد ليهدد محاصيل استراتيجية أخرى كالقمح والشعير إذا انتقل إليها”، مؤكدة أن التعامل السريع والجاد مع هذه الآفة بات ضرورة قصوى.وشددت الباحثة على أهمية إطلاق حملات توعوية عاجلة للمزارعين لتمكينهم من التعرف على أعراض المرض وطرق التخلص الآمن من الأجزاء المصابة، لافتة إلى أن إعداد استراتيجية وطنية لمكافحته والوقاية منه قبل موسم الزراعة القادم يمثل خط الدفاع الأول لحماية الإنتاج الزراعي.وأضافت الباحثة أن مواجهة هذا التهديد الجديد لا تحتمل التأجيل، وأي تراخٍ قد يؤدي إلى خسائر جسيمة في المحاصيل الأساسية التي يعتمد عليها المواطن الليبي، داعية الجهات المسؤولة سرعة تبني هذه التوصيات حفاظًا على الأمن الغذائي للبلاد".ووفق بيانات قطاع الإرشاد الزراعي عن الفترة من (2018–2023)، فإن إجمالي المساحة المزروعة بمحاصيل صيفية في ليبيا يقدر بحوالي 300 – 350 ألف هكتار، ويمثل الذرة ما نسبته 12–15% من هذه المساحة، أي حوالي 40–50 ألف هكتار سنويًا.ويزرع جزء من هذه المناطق لإنتاج الحبوب وجزء آخر للأعلاف ، وتصل الإنتاجية إلى ما بين 2.5 – 4 أطنان حبوب/هكتار حسب مستوى الميكنة وتوفر المياه.وبحسب تقارير والصناعة الليبية فإن زيت الذرة يحتل المرتبة الثالثة في الزيوت النباتية المستهلكة في ليبيا بعد زيت وزيت دوار الشمس.ويبلغ متوسط نصيب الفرد من استهلاك زيت الذرة في ليبيا ما بين 3–5 كغ/سنة.أغلب زيت الذرة تأتي من الاستيراد (خصوصًا من وتركيا وإسبانيا)، بينما نسبة محدودة جدًا تأتي من التصنيع المحلي نتيجة محدودية إنتاج الذرة الصناعية.واستوردت ليبيا 142 ألف طن من الذرة الروسية خلال الفترة من يوليو/تموز 2023 إلى نهاية يناير/كانون الثاني 2024، كما استوردت أكثر من 57 ألف طن من الحبوب الأوكرانية خلال أسبوع واحد فقط في أبريل/نيسان 2024، منها 38,288 طن من الذرة.