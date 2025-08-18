تفحم الذرة.. وباء زراعي يهدد الأمن الغذائي

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
ناس وناس
من
05:00 PM
الى
06:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
السامرائي يستقبل الحسان ويشيد ببرامج الأمم المتحدة
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-537609-638911376864606046.jpg
تفحم الذرة.. وباء زراعي يهدد الأمن الغذائي
دوليات
2025-08-18 | 14:13
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
11 شوهد
أصاب مرض تفحم الذرة في ليبيا، عدة هكتارات من المنطقة المزروعة بالمحصول، في أول ظهور له في البلاد.
وأكدت الوكالة
الليبية
للأنباء، أن مركز البحوث الزراعية والحيوانية، كشف ظهور مرض تفحم الذرة في ليبيا للمرة الأولى، وأن نتائج الفحوصات الأولية لعَيِّنات من الذرة المتوفرة بالأسواق المحلية أثبتت وجود الجراثيم المسببة لهذا المرض، الذي يُعد من أخطر الآفات على المحاصيل الزراعية.
وأوضحت الباحثة بالمركز أسماء المبروك، أن هذا المرض لم يكن موثقًا في ليبيا من قبل، ويُعد ظهوره مؤشرًا مقلقًا نظرًا لقدرته على الانتشار السريع وتأثيره المباشر على
الأمن الغذائي الوطني
، حيث لا يقتصر خطره على الذرة فحسب، بل قد يمتد ليهدد محاصيل استراتيجية أخرى كالقمح والشعير إذا انتقل إليها”، مؤكدة أن التعامل السريع والجاد مع هذه الآفة بات ضرورة قصوى.
وشددت الباحثة على أهمية إطلاق حملات توعوية عاجلة للمزارعين لتمكينهم من التعرف على أعراض المرض وطرق التخلص الآمن من الأجزاء المصابة، لافتة إلى أن إعداد استراتيجية وطنية لمكافحته والوقاية منه قبل موسم الزراعة القادم يمثل خط الدفاع الأول لحماية الإنتاج الزراعي.
وأضافت الباحثة أن مواجهة هذا التهديد الجديد لا تحتمل التأجيل، وأي تراخٍ قد يؤدي إلى خسائر جسيمة في المحاصيل الأساسية التي يعتمد عليها المواطن الليبي، داعية الجهات المسؤولة سرعة تبني هذه التوصيات حفاظًا على الأمن الغذائي للبلاد".
ووفق بيانات قطاع الإرشاد الزراعي عن الفترة من (2018–2023)، فإن إجمالي المساحة المزروعة بمحاصيل صيفية في ليبيا يقدر بحوالي 300 – 350 ألف هكتار، ويمثل الذرة ما نسبته 12–15% من هذه المساحة، أي حوالي 40–50 ألف هكتار سنويًا.
ويزرع جزء من هذه المناطق لإنتاج الحبوب وجزء آخر للأعلاف
الخضراء
، وتصل الإنتاجية إلى ما بين 2.5 – 4 أطنان حبوب/هكتار حسب مستوى الميكنة وتوفر المياه.
وبحسب تقارير
وزارة الاقتصاد
والصناعة الليبية فإن زيت الذرة يحتل المرتبة الثالثة في الزيوت النباتية المستهلكة في ليبيا بعد زيت
الزيتون
وزيت دوار الشمس.
ويبلغ متوسط نصيب الفرد من استهلاك زيت الذرة في ليبيا ما بين 3–5 كغ/سنة.
أغلب زيت الذرة تأتي من الاستيراد (خصوصًا من
مصر
وتركيا وإسبانيا)، بينما نسبة محدودة جدًا تأتي من التصنيع المحلي نتيجة محدودية إنتاج الذرة الصناعية.
واستوردت ليبيا 142 ألف طن من الذرة الروسية خلال الفترة من يوليو/تموز 2023 إلى نهاية يناير/كانون الثاني 2024، كما استوردت أكثر من 57 ألف طن من الحبوب الأوكرانية خلال أسبوع واحد فقط في أبريل/نيسان 2024، منها 38,288 طن من الذرة.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
وباء خطير ينتشر في السودان بصورة مفزعة
13:03 | 2025-08-10
القضاء وهيئة الإعلام يؤكدان على ضرورة التصدي لأي خطاب تحريضي يهدد الأمن والاستقرار
06:57 | 2025-06-21
العراق يصادر 500 دونم زراعي مسجلة باسم علي حسن المجيد
03:16 | 2025-05-27
حريق هائل يلتهم أكثر من 700 دونم زراعي في محيط أربيل
17:21 | 2025-05-23
تفحم الذرة
وباء زراعي
ليبيا
الامن الغذائي
الأمن الغذائي الوطني
وزارة الاقتصاد
الخضراء
الليبية
الزيتون
تركيا
رانية
السري
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
القوات الامريكية تستعد للانسحاب الكامل من بغداد والانبار الى أربيل
سياسة
43.8%
03:32 | 2025-08-17
القوات الامريكية تستعد للانسحاب الكامل من بغداد والانبار الى أربيل
03:32 | 2025-08-17
شرح التفاصيل واجابات كاملة.. القضاء يحسم قضية الطبيبة بان بالانتحار (وثائق)
سياسة
21.32%
05:40 | 2025-08-18
شرح التفاصيل واجابات كاملة.. القضاء يحسم قضية الطبيبة بان بالانتحار (وثائق)
05:40 | 2025-08-18
كريستيانو رونالدو يعجب بفنانة عراقية
رياضة
20.61%
12:53 | 2025-08-17
كريستيانو رونالدو يعجب بفنانة عراقية
12:53 | 2025-08-17
وثائق بريطانية سرية: إسرائيل كانت ستضرب العراق "نوويًا"
أمن
14.26%
04:02 | 2025-08-17
وثائق بريطانية سرية: إسرائيل كانت ستضرب العراق "نوويًا"
04:02 | 2025-08-17
المزيد
أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 18-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-18
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 18-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-18
Live Talk
الهجرة من المحافظات الى بغداد وانعدام فرص العمل - Live Talk - الحلقة ٩٧ | 2025
10:30 | 2025-08-18
Live Talk
الهجرة من المحافظات الى بغداد وانعدام فرص العمل - Live Talk - الحلقة ٩٧ | 2025
10:30 | 2025-08-18
ناس وناس
ساحة الخلاني بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩٥ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-18
ناس وناس
ساحة الخلاني بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩٥ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-18
خط أحمر
بسبب التيكوك زوج يتخلص من زوجته - خط احمر م٨ - الحلقة ١٥ | الموسم 8
15:00 | 2025-08-17
خط أحمر
بسبب التيكوك زوج يتخلص من زوجته - خط احمر م٨ - الحلقة ١٥ | الموسم 8
15:00 | 2025-08-17
من الأخير
المقــ.اومة.. ترسانة التدمير أولى من حفظ الســ.لاح - من الأخير م٢ - حلقة ٤٨ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-17
من الأخير
المقــ.اومة.. ترسانة التدمير أولى من حفظ الســ.لاح - من الأخير م٢ - حلقة ٤٨ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-17
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٧ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-17
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٧ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-17
عشرين
منع الاحتكار يتدخل لكسر الاحتكار - عشرين م٤ - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-16
عشرين
منع الاحتكار يتدخل لكسر الاحتكار - عشرين م٤ - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-16
Biotic
الطقس الحار يفاقم الربو؟ - م٤ Biotic - الحلقة ١٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-15
Biotic
الطقس الحار يفاقم الربو؟ - م٤ Biotic - الحلقة ١٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-15
حصاد السومرية
حصر السـ. لاح يختمر بعقل الدولة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ١٩ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-15
حصاد السومرية
حصر السـ. لاح يختمر بعقل الدولة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ١٩ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-15
الهوا الك
تجميد طلبات قطع الأراضي والسبب؟ - الهوا الك م١٠ - الحلقة ١٩ | الموسم 10
10:30 | 2025-08-15
الهوا الك
تجميد طلبات قطع الأراضي والسبب؟ - الهوا الك م١٠ - الحلقة ١٩ | الموسم 10
10:30 | 2025-08-15
الأكثر مشاهدة
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 18-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-18
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 18-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-18
Live Talk
الهجرة من المحافظات الى بغداد وانعدام فرص العمل - Live Talk - الحلقة ٩٧ | 2025
10:30 | 2025-08-18
Live Talk
الهجرة من المحافظات الى بغداد وانعدام فرص العمل - Live Talk - الحلقة ٩٧ | 2025
10:30 | 2025-08-18
ناس وناس
ساحة الخلاني بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩٥ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-18
ناس وناس
ساحة الخلاني بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩٥ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-18
خط أحمر
بسبب التيكوك زوج يتخلص من زوجته - خط احمر م٨ - الحلقة ١٥ | الموسم 8
15:00 | 2025-08-17
خط أحمر
بسبب التيكوك زوج يتخلص من زوجته - خط احمر م٨ - الحلقة ١٥ | الموسم 8
15:00 | 2025-08-17
من الأخير
المقــ.اومة.. ترسانة التدمير أولى من حفظ الســ.لاح - من الأخير م٢ - حلقة ٤٨ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-17
من الأخير
المقــ.اومة.. ترسانة التدمير أولى من حفظ الســ.لاح - من الأخير م٢ - حلقة ٤٨ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-17
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٧ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-17
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٧ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-17
عشرين
منع الاحتكار يتدخل لكسر الاحتكار - عشرين م٤ - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-16
عشرين
منع الاحتكار يتدخل لكسر الاحتكار - عشرين م٤ - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-16
Biotic
الطقس الحار يفاقم الربو؟ - م٤ Biotic - الحلقة ١٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-15
Biotic
الطقس الحار يفاقم الربو؟ - م٤ Biotic - الحلقة ١٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-15
حصاد السومرية
حصر السـ. لاح يختمر بعقل الدولة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ١٩ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-15
حصاد السومرية
حصر السـ. لاح يختمر بعقل الدولة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ١٩ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-15
الهوا الك
تجميد طلبات قطع الأراضي والسبب؟ - الهوا الك م١٠ - الحلقة ١٩ | الموسم 10
10:30 | 2025-08-15
الهوا الك
تجميد طلبات قطع الأراضي والسبب؟ - الهوا الك م١٠ - الحلقة ١٩ | الموسم 10
10:30 | 2025-08-15
اخترنا لك
ترامب أمام القادة الأوروبيين: هدفنا إنهاء الحرب في أوكرانيا
14:55 | 2025-08-18
هجوم يستهدف مئات المواقع في إسرائيل
14:07 | 2025-08-18
البدلة وربطة العنق تعود للجدل.. ماذا طلب البيت الأبيض من زيلينسكي ارتداءه؟
14:02 | 2025-08-18
زيلينسكي يعلن استعداده للمشاركة في الاجتماع الثلاثي
13:36 | 2025-08-18
إيران تحدد موعد استئناف المحادثات مع وكالة الطاقة الذرية
13:25 | 2025-08-18
ترامب: سأعقد اجتماعا ثلاثيا مع زيلنسكي وبوتين
13:22 | 2025-08-18
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.