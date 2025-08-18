تسجيلات لمسؤول "إسرائيلي" سابق تحدث ضجة حول العالم

وبعد الضجة الكبيرة التي أثارتها التسريبات الصوتية لـ أهارون حاليفا، تناولت الصحف العالمية في الأيام الأخيرة تصريحاته، وخاصة تلك المتعلقة بالحرب في . وذكرت شبكة CNN في تقرير لها: "تسجيل مسرب يكشف أن العسكرية الإسرائيلية السابق وصف 50,000 حالة وفاة في غزة بأنها 'ضرورية'".ونقلت الشبكة أيضا الاقتباسات التي قال فيها حاليفا: "مقابل كل شخص واحد في 7 أكتوبر، يجب أن يموت 50 فلسطينيًا"، وأنه أضاف: "لا يهم إذا كانوا أطفالا".كما أوردت الشبكة تقرير للأمم المتحدة الصادر في الماضي، والذي أكد أن سلوك " " في الحرب "يتوافق مع خصائص الإبادة الجماعية".ووفقا لـCNN، فإن تصريحات حاليفا تعزز تقرير واتهامات حماس بأن إسرائيل ترتكب الجرائم كسياسة ممنهجة.كما تناولت صحيفة "الغارديان" البريطانية تسجيلات حليفا، وجاء في مقال فيها: "وصف حاليفا لحملة القتل الجماعي، بما في ذلك الأطفال، كان وصفا مباشرا بشكل استثنائي للعقاب الجماعي للمدنيين، وهو أمر غير قانوني بموجب القانون الدولي".