ترامب أمام القادة الأوروبيين: هدفنا إنهاء الحرب في أوكرانيا

أكد الرئيس الأمريكي أمام القادة الأوروبيين، أن هدفه الأول وقف الاقتتال وإنهاء الحرب في أوكرانيا.





وأعرب ترامب خلال لقائه مع والقادة الأوروبيين عن اعتقاده بأن " وزيلينسكي يمكنهما الاتفاق على شيء ما فيما يتعلق بالتسوية السلمية في أوكرانيا".



وأضاف أنه "من الضروري مناقشة تبادل محتمل للأراضي بين روسيا وأوكرانيا". وقال ، إن " ترغب في عقد اجتماع ثلاثي مع وأوكرنيا"، مؤكدا أن ستقبل ضمانات أمنية لأوكرانيا.

وكان ترامب أكد، اليوم الاثنين، عزمه عقد لقاء مع الرئيسين الروسي ، والأوكراني ؛ لبحث سبل وقف الحرب بين البلدين.