في سامراء.. الكشف عن عدد العقارات المتجاوزة
ترامب يقطع اجتماعه مع قادة أوروبا وزيلينسكي للتحدث مع بوتين
دوليات
2025-08-18 | 17:27
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
114 شوهد
كشفت صحيفة "بيلد" الألمانية، أن الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
قطع محادثاته مع قادة
الاتحاد الأوروبي
والرئيس الأوكراني
فلاديمير زيلينسكي
لإجراء مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي
فلاديمير بوتين
.
ونشر مراسل الصحيفة بول رونتسهايمر على منصة "إكس": "قام
ترامب
بمقاطعة حديثه مع
زيلينسكي
ورؤساء حكومات
الاتحاد الأوروبي
للاتصال ببوتين. ومن المقرر أن تستأنف الاجتماعات مع رؤساء الحكومات وزيلينسكي في المكتب البيضاوي لاحقا".
وكان ترامب قد أعلن سابقا عن نيته الاتصال ببوتين بعد انتهاء لقاءاته في
البيت الأبيض
، وأكد الرئيس الأمريكي أن إنهاء النزاع حول أوكرانيا يتطلب عقد لقاء ثلاثي يضم زيلينسكي وبوتين.
وأضاف خلال لقائه مع زيلينسكي في البيت الأبيض: "سنتصل (أنا وبوتين) مباشرة بعد اللقاءات. قد يكون لدينا أو لا يكون لدينا اجتماع ثلاثي. إذا لم يعقد الاجتماع الثلاثي، ستستمر المعارك. أما إذا عُقد، فأعتقد أن لدينا فرصة كبيرة لإنهاء محتمل (للنزاع)".
ويلتقي ترامب بزيلينسكي وحلفائه من القادة الأوروبيين لإطلاعهم على نتائج لقائه بالرئيس الروسي
فلاديمير بوتين
وبحث مستقبل تسوية الأزمة الأوكرانية.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
تحديد موعد اجتماع ترامب وبوتين وزيلينسكي
15:10 | 2025-08-16
انتهاء اجتماع ترامب مع زيلينسكي وقادة أوروبيين
17:41 | 2025-08-18
ترامب: سأعقد اجتماعا ثلاثيا مع زيلنسكي وبوتين
13:22 | 2025-08-18
تحديد المكان المحتمل لاجتماع بوتين وترامب وزيلينسكي
14:31 | 2025-08-13
القوات الامريكية تستعد للانسحاب الكامل من بغداد والانبار الى أربيل
سياسة
43.38%
03:32 | 2025-08-17
القوات الامريكية تستعد للانسحاب الكامل من بغداد والانبار الى أربيل
03:32 | 2025-08-17
شرح التفاصيل واجابات كاملة.. القضاء يحسم قضية الطبيبة بان بالانتحار (وثائق)
سياسة
21.56%
05:40 | 2025-08-18
شرح التفاصيل واجابات كاملة.. القضاء يحسم قضية الطبيبة بان بالانتحار (وثائق)
05:40 | 2025-08-18
كريستيانو رونالدو يعجب بفنانة عراقية
رياضة
20.94%
12:53 | 2025-08-17
كريستيانو رونالدو يعجب بفنانة عراقية
12:53 | 2025-08-17
وثائق بريطانية سرية: إسرائيل كانت ستضرب العراق "نوويًا"
أمن
14.12%
04:02 | 2025-08-17
وثائق بريطانية سرية: إسرائيل كانت ستضرب العراق "نوويًا"
04:02 | 2025-08-17
من الأخير
المفوضية تستعد لمجـ زرة ببعثية الإطار - من الأخير م٢ - حلقة ٤٩ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-18
من الأخير
المفوضية تستعد لمجـ زرة ببعثية الإطار - من الأخير م٢ - حلقة ٤٩ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-18
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-18
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-18
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 18-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-18
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 18-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-18
Live Talk
الهجرة من المحافظات الى بغداد وانعدام فرص العمل - Live Talk - الحلقة ٩٧ | 2025
10:30 | 2025-08-18
Live Talk
الهجرة من المحافظات الى بغداد وانعدام فرص العمل - Live Talk - الحلقة ٩٧ | 2025
10:30 | 2025-08-18
ناس وناس
ساحة الخلاني بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩٥ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-18
ناس وناس
ساحة الخلاني بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩٥ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-18
خط أحمر
بسبب التيكوك زوج يتخلص من زوجته - خط احمر م٨ - الحلقة ١٥ | الموسم 8
15:00 | 2025-08-17
خط أحمر
بسبب التيكوك زوج يتخلص من زوجته - خط احمر م٨ - الحلقة ١٥ | الموسم 8
15:00 | 2025-08-17
عشرين
منع الاحتكار يتدخل لكسر الاحتكار - عشرين م٤ - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-16
عشرين
منع الاحتكار يتدخل لكسر الاحتكار - عشرين م٤ - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-16
Biotic
الطقس الحار يفاقم الربو؟ - م٤ Biotic - الحلقة ١٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-15
Biotic
الطقس الحار يفاقم الربو؟ - م٤ Biotic - الحلقة ١٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-15
حصاد السومرية
حصر السـ. لاح يختمر بعقل الدولة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ١٩ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-15
حصاد السومرية
حصر السـ. لاح يختمر بعقل الدولة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ١٩ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-15
الهوا الك
تجميد طلبات قطع الأراضي والسبب؟ - الهوا الك م١٠ - الحلقة ١٩ | الموسم 10
10:30 | 2025-08-15
الهوا الك
تجميد طلبات قطع الأراضي والسبب؟ - الهوا الك م١٠ - الحلقة ١٩ | الموسم 10
10:30 | 2025-08-15
من الأخير
المفوضية تستعد لمجـ زرة ببعثية الإطار - من الأخير م٢ - حلقة ٤٩ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-18
من الأخير
المفوضية تستعد لمجـ زرة ببعثية الإطار - من الأخير م٢ - حلقة ٤٩ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-18
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-18
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-18
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 18-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-18
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 18-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-18
Live Talk
الهجرة من المحافظات الى بغداد وانعدام فرص العمل - Live Talk - الحلقة ٩٧ | 2025
10:30 | 2025-08-18
Live Talk
الهجرة من المحافظات الى بغداد وانعدام فرص العمل - Live Talk - الحلقة ٩٧ | 2025
10:30 | 2025-08-18
ناس وناس
ساحة الخلاني بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩٥ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-18
ناس وناس
ساحة الخلاني بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩٥ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-18
خط أحمر
بسبب التيكوك زوج يتخلص من زوجته - خط احمر م٨ - الحلقة ١٥ | الموسم 8
15:00 | 2025-08-17
خط أحمر
بسبب التيكوك زوج يتخلص من زوجته - خط احمر م٨ - الحلقة ١٥ | الموسم 8
15:00 | 2025-08-17
عشرين
منع الاحتكار يتدخل لكسر الاحتكار - عشرين م٤ - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-16
عشرين
منع الاحتكار يتدخل لكسر الاحتكار - عشرين م٤ - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-16
Biotic
الطقس الحار يفاقم الربو؟ - م٤ Biotic - الحلقة ١٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-15
Biotic
الطقس الحار يفاقم الربو؟ - م٤ Biotic - الحلقة ١٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-15
حصاد السومرية
حصر السـ. لاح يختمر بعقل الدولة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ١٩ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-15
حصاد السومرية
حصر السـ. لاح يختمر بعقل الدولة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ١٩ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-15
الهوا الك
تجميد طلبات قطع الأراضي والسبب؟ - الهوا الك م١٠ - الحلقة ١٩ | الموسم 10
10:30 | 2025-08-15
الهوا الك
تجميد طلبات قطع الأراضي والسبب؟ - الهوا الك م١٠ - الحلقة ١٩ | الموسم 10
10:30 | 2025-08-15
انتهاء اجتماع ترامب مع زيلينسكي وقادة أوروبيين
17:41 | 2025-08-18
تسجيلات لمسؤول "إسرائيلي" سابق تحدث ضجة حول العالم
15:25 | 2025-08-18
ترامب أمام القادة الأوروبيين: هدفنا إنهاء الحرب في أوكرانيا
14:55 | 2025-08-18
تفحم الذرة.. وباء زراعي يهدد الأمن الغذائي
14:13 | 2025-08-18
هجوم يستهدف مئات المواقع في إسرائيل
14:07 | 2025-08-18
البدلة وربطة العنق تعود للجدل.. ماذا طلب البيت الأبيض من زيلينسكي ارتداءه؟
14:02 | 2025-08-18
