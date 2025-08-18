ترامب يقطع اجتماعه مع قادة أوروبا وزيلينسكي للتحدث مع بوتين

ونشر مراسل الصحيفة بول رونتسهايمر على منصة "إكس": "قام بمقاطعة حديثه مع ورؤساء حكومات للاتصال ببوتين. ومن المقرر أن تستأنف الاجتماعات مع رؤساء الحكومات وزيلينسكي في المكتب البيضاوي لاحقا".وكان ترامب قد أعلن سابقا عن نيته الاتصال ببوتين بعد انتهاء لقاءاته في ، وأكد الرئيس الأمريكي أن إنهاء النزاع حول أوكرانيا يتطلب عقد لقاء ثلاثي يضم زيلينسكي وبوتين.وأضاف خلال لقائه مع زيلينسكي في البيت الأبيض: "سنتصل (أنا وبوتين) مباشرة بعد اللقاءات. قد يكون لدينا أو لا يكون لدينا اجتماع ثلاثي. إذا لم يعقد الاجتماع الثلاثي، ستستمر المعارك. أما إذا عُقد، فأعتقد أن لدينا فرصة كبيرة لإنهاء محتمل (للنزاع)".ويلتقي ترامب بزيلينسكي وحلفائه من القادة الأوروبيين لإطلاعهم على نتائج لقائه بالرئيس الروسي وبحث مستقبل تسوية الأزمة الأوكرانية.