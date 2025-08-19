الصفحة الرئيسية
في سامراء.. الكشف عن عدد العقارات المتجاوزة
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-537624-638911687723579458.png
نجمة عالمية تظهر في حوض استحمام عارية بأحد أشهر الملاعب الرياضية
دوليات
2025-08-19 | 01:10
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
499 شوهد
السومرية
نيوز- رياضة
تجردت نجمة مواقع التواصل الاجتماعي ليفي دون من كامل ملابسها خلال جلسة تصوير إعلان لشركة المراهنات الرياضية "فاناتيكس سبورتس بوك"، وهي في حمام فقاعات داخل ملعب "روز بول".
وجرت أحدث جلسات تصوير النجمة الأمريكية ليفي دون داخل حوض استحمام أبيض من البورسلين، وُضع عند إحدى منطقتي النهاية في واحد من أشهر الملاعب الرياضية الأمريكية.
وظهرت لاعبة الجمباز السابقة في
جامعة ولاية لويزيانا
(LSU) مغطاة بالفقاعات على جزء كبير من جسدها، بينما كانت كتفاها ووجهها مكشوفين، ومعها بطة مطاطية صفراء في الحوض.
كما بانت ليفي دون وهي ترتدي أقراطا ماسية لامعة، وهو أمر ليس معتادا لشخص يحاول الاستحمام في حوض.
في حين لم يظهر أي شخص آخر في المدرجات أو على العشب الأخضر خلفها
وقد رافق صورتين نشرتهما في الملعب الواقع بمدينة باسادينا بكاليفورنيا إعلانٌ لشركة المراهنات الرياضية "فاناتيكس سبورتس بوك
وعلقت دون على الفيديو قائلة: "ليس كل يوم تجلس في حمام فقاعات عند خط الخمسين ياردة لتشرح المراهنات الرياضية".
وقد يكون إعلان دون بمثابة إشارة طريفة إلى أحد أغرب الطلبات التي تلقتها من أحد المعجبين، وهو أن ترسل له الماء الذي استحمّت به.
وأثار مقطع الفيديو
جدلا
على مواقع التواصل، حيث استغرب البعض سبب ظهورها بهذا الشكل لإعلان كهذا، فيما شجعها آخرون معربين عن إعجابهم بالإعلان.
وقال أحدهم معلقا: "لماذا تحتاج إلى أن تكون في حوض الاستحمام؟"، وأضاف آخر: "ما الذي شاهدته للتو؟ في حين علق أحدهم بالقول: "أحسنت يا ملكة".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
نجمة
اميركية
جامعة ولاية لويزيانا
الملاعب الرياضية
السومرية نيوز
سومرية نيوز
كاليفورنيا
السومرية
الرياض
غرب ال
+A
-A
