كوكبنا في خطر.. الارض في "حالة هشة"

وأكد الباحثون في المعهد الألماني " " لأبحاث تأثير المناخ (PIK) بالتعاون مع جامعة BOKU في فيينا، أن غالبية أراضي العالم باتت في "حالة هشة"، حيث لم تعد النباتات قادرة على أداء وظائفها الحيوية في التمثيل الضوئي بشكل يحافظ على توازن تدفقات الكربون والماء والنيتروجين.واستندت الدراسة إلى نموذج المحيط الحيوي العالمي LPJmL الذي يحاكي تدفقات الماء والكربون والنيتروجين يوميا بدقة نصف درجة من خط الطول/العرض، ليقدم جردا تفصيليا لتغيرات النظام البيئي منذ عام 1600.وأشار الباحث الرئيسي، فابيان ستينزل، إلى أن "الاستخدام المتزايد للكتلة الحيوية للغذاء والمواد الخام يزيد الضغط على المحيط الحيوي، ويهدد قدرة الكوكب على حماية المناخ".وأوضح فولفغانغ لوشت، الدراسة، أن البشر يستحوذون على جزء كبير من تدفقات الطاقة النباتية لأغراضهم، ما يعكر العمليات الطبيعية التي تحافظ على استقرار الأرض.وبحسب الدراسة، كانت نسبة الأراضي التي تجاوزت فيها تغيرات النظام البيئي حدود الأمان تصل إلى 37% في عام 1900، فيما كانت 14% ضمن منطقة الخطر العالي. أما اليوم، فقد ارتفعت هذه النسب إلى 60% و38% على التوالي، مع التركيز الأكبر على النشاط الزراعي.ورغم ذلك، اعتبر الباحثون الخريطة التي أعدّوها "إنجازا علميا"، لأنها توضح العلاقة بين استغلال الإنسان للموارد وتأثيره على البيئة، وتوفر حافزا لتطوير سياسات مناخية دولية أكثر صرامة.وقال ، مدير معهد PIK: "على الحكومات حماية المحيط الحيوي بشكل شامل، مع اتخاذ إجراءات مناخية قوية للحد من تدهور النظام البيئي".