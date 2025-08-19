بقوة 5.2 درجة.. زلزال يضرب أفغانستان

وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق 186 كيلومترا.وتشهد منطقة هندوكوش في نشاطًا زلزالياً مستمراً، حيث سجلت عدة هزات أرضية خلال الفترة الأخيرة. وتعد المنطقة من أكثر المناطق عرضة للزلازل في البلاد بسبب موقعها الجيولوجي على حدود الصفائح التكتونية.وتعمل السلطات المحلية على مراقبة النشاط الزلزالي وإصدار التحذيرات للسكان، بينما يوصي الخبراء باتخاذ إجراءات السلامة وتقوية المباني لمواجهة أي هزات محتملة.