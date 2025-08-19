دون شروط مسبقة.. زيلينسكي يرحب بلقاء بوتين

وذكر ، بعد قمة مع الرئيس الأميركي وقادة أوروبيين، أن مطالبة السابقة بوقف إطلاق النار لم تفض إلا إلى شروط جديدة.وأوضح الرئيس الأوكراني: "إننا مستعدون لأي نوع من الصيغ"، محددا أن هذا يجب أن يكون على مستوى القادة.وأضاف أنه "مهما يحدث" يجب أن يلتقي ببوتين ويبدأ في العمل عند تلك النقطة على كيفية إنهاء الصراع، مشددا على أن الشروط المسبقة للمحادثات من قبل ستقابل "بـ100 مطلب" من .وذكر زيلينسكي، في وقت سابق، أنه ناقش مع "نقاطا شديدة الحساسية" وشدد على أن "الأمن في أوكرانيا يعتمد على " وكذلك أوروبا.وشدد على أهمية المسائل الإنسانية "مثل تبادل الأسرى واستعادة الأطفال الذين خطفتهم روسيا".كما أوضح أنه سيتم العمل على تحديد الضمانات الأمنية لكييف على الأرجح في غضون 10 أيام.كما أكد الرئيس الأوكراني استعداده للقاء نظيره الروسي لإنهاء الحرب.وأشار أيضا إلى أن "هناك عرضا أوكرانيا لشراء أسلحة أميركية بنحو 90 مليار دولار.. وهناك اتفاق مع أميركا لشراء طائرات مسيرة".