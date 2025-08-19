ترامب مهدد بالقتل: سأشق بطنه وأقطع قصبته الهوائية

وأعلنت المدعية العامة في العاصمة أن ناثالي روز ، البالغة من العمر خمسين عاما، اعتقلت يوم السبت الماضي عقب نشرها تهديدات عبر " " و"إنستغرام"، قبل أن تنتقل من إلى بهدف "القضاء" على إذا سنحت لها الفرصة.وقالت السلطات إن "جونز كتبت في السادس من اب منشوراً على "فيسبوك" موجه إلى ، جاء فيه: "أنا مستعدة أن أقتل هذا الرئيس عبر شق بطنه وقطع قصبته الهوائية بمشاركة وكل الحاضرين من The Affirmation"، وذلك وفق ما ورد في ملف الادعاء.وأضافت السلطات أن "جونز نشرت في الرابع عشر من اب رسالة أخرى على "فيسبوك" دعت فيها بيت هيغسيث إلى "ترتيب مراسم اعتقال وإزالة الرئيس ترامب بوصفه إرهابيا ضد الشعب الأمريكي، وذلك بين العاشرة صباحا والثانية ظهرا في يوم السبت 16 اب 2025".وكان جهاز ، الذي يتابع نشاطها منذ الثاني من اب، قد بادر إلى إجراء مقابلة معها في اليوم التالي لرسالتها الأخيرة.وخلال مقابلة طوعية في الخامس عشر من اب، اعترفت جونز بأنها ستسعى إلى "تنفيذ مهمتها في قتل الرئيس" داخل "المجمع" باستخدام "أداة حادة"، إذا ما أتيحت لها الفرصة.وأوضحت جونز لعناصر الخدمة السرية أنها أرادت "الانتقام لجميع الأرواح التي فقدت خلال جائحة كوفيد-19"، ووصفت ترامب بأنه "إرهابي" و"نازي".وتم اعتقالها في اليوم التالي بعد مشاركتها في تظاهرة قرب البيت الأبيض. وأكدت السلطات أنها خضعت لمقابلة أخرى مع جهاز الخدمة السرية بعد المسيرة، حيث أقرت بأنها وجهت تهديدات ضد الرئيس، لكنها نفت أن تكون لديها "رغبة حالية" في إلحاق الأذى به.وشددت المدعية العامة في بيانها على أن "تهديد حياة الرئيس يعد من أخطر الجرائم، وسيتم التعامل معه بملاحقة سريعة وحازمة"، مؤكدة: "لا شك أن العدالة ستتحقق".وذكرت السلطات أن جونز، المنحدرة من مدينة لافاييت بولاية ، تواجه تهماً أمام المحكمة الفدرالية في واشنطن العاصمة تشمل تهديد حياة الرئيس أو محاولة خطفه أو إلحاق الأذى الجسدي به، إضافة إلى توجيه تهديدات عبر وسائل الاتصال بين الولايات تتعلق بخطف أو إيذاء أشخاص آخرين.