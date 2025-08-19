ترامب مهدد بالقتل: سأشق بطنه وأقطع قصبته الهوائية

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
07:45 AM
الى
08:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
في سامراء.. الكشف عن عدد العقارات المتجاوزة
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-537653-638911897416348569.jpg
ترامب مهدد بالقتل: سأشق بطنه وأقطع قصبته الهوائية
دوليات
2025-08-19 | 04:41
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
242 شوهد
السومرية نيوز
– دولي
اتهمت السلطات الأمريكية امرأة بالتهديد بقتل
الرئيس دونالد ترامب
عبر منشورات على
وسائل التواصل الاجتماعي
، وتصريحات أدلت بها خلال مقابلة مع جهاز
الخدمة السرية
.
وأعلنت المدعية العامة في
واشنطن
العاصمة
جينين بيرو
أن ناثالي روز
جونز
، البالغة من العمر خمسين عاما، اعتقلت يوم السبت الماضي عقب نشرها تهديدات عبر "
فيسبوك
" و"إنستغرام"، قبل أن تنتقل من
نيويورك
إلى
العاصمة واشنطن
بهدف "القضاء" على
ترامب
إذا سنحت لها الفرصة.
وقالت السلطات إن "جونز كتبت في السادس من اب منشوراً على "فيسبوك" موجه إلى
مكتب التحقيقات الفدرالي
، جاء فيه: "أنا مستعدة أن أقتل هذا الرئيس عبر شق بطنه وقطع قصبته الهوائية بمشاركة
ليز تشيني
وكل الحاضرين من The Affirmation"، وذلك وفق ما ورد في ملف الادعاء.
وأضافت السلطات أن "جونز نشرت في الرابع عشر من اب رسالة أخرى على "فيسبوك" دعت فيها
وزير الدفاع
بيت هيغسيث إلى "ترتيب مراسم اعتقال وإزالة الرئيس ترامب بوصفه إرهابيا ضد الشعب الأمريكي، وذلك بين العاشرة صباحا والثانية ظهرا في
البيت الأبيض
يوم السبت 16 اب 2025".
وكان جهاز
الخدمة السرية
، الذي يتابع نشاطها منذ الثاني من اب، قد بادر إلى إجراء مقابلة معها في اليوم التالي لرسالتها الأخيرة.
وخلال مقابلة طوعية في الخامس عشر من اب، اعترفت جونز بأنها ستسعى إلى "تنفيذ مهمتها في قتل الرئيس" داخل "المجمع" باستخدام "أداة حادة"، إذا ما أتيحت لها الفرصة.
وأوضحت جونز لعناصر الخدمة السرية أنها أرادت "الانتقام لجميع الأرواح التي فقدت خلال جائحة كوفيد-19"، ووصفت ترامب بأنه "إرهابي" و"نازي".
وتم اعتقالها في اليوم التالي بعد مشاركتها في تظاهرة قرب البيت الأبيض. وأكدت السلطات أنها خضعت لمقابلة أخرى مع جهاز الخدمة السرية بعد المسيرة، حيث أقرت بأنها وجهت تهديدات ضد الرئيس، لكنها نفت أن تكون لديها "رغبة حالية" في إلحاق الأذى به.
وشددت المدعية العامة
بيرو
في بيانها على أن "تهديد حياة الرئيس يعد من أخطر الجرائم، وسيتم التعامل معه بملاحقة سريعة وحازمة"، مؤكدة: "لا شك أن العدالة ستتحقق".
وذكرت السلطات أن جونز، المنحدرة من مدينة لافاييت بولاية
إنديانا
، تواجه تهماً أمام المحكمة الفدرالية في واشنطن العاصمة تشمل تهديد حياة الرئيس أو محاولة خطفه أو إلحاق الأذى الجسدي به، إضافة إلى توجيه تهديدات عبر وسائل الاتصال بين الولايات تتعلق بخطف أو إيذاء أشخاص آخرين.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
فتاة مهددة بالقتل بسبب لامين جمال
11:24 | 2025-06-17
فرنسا تفتح "تحقيقا عاجلا" بعد تهديد حاخام لماكرون بالقتل
09:39 | 2025-08-09
دراسة جديدة: الدراجة الهوائية تحمي من الخرف
14:07 | 2025-06-11
ترامب يقطع اجتماعه مع قادة أوروبا وزيلينسكي للتحدث مع بوتين
17:27 | 2025-08-18
ترامب
قتل
مكتب التحقيقات الفدرالي
وسائل التواصل الاجتماعي
الرئيس دونالد ترامب
مكتب التحقيقات
العاصمة واشنطن
السومرية نيوز
الخدمة السرية
دونالد ترامب
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
بعد قليل.. تفجير في بغداد
أمن
29.43%
02:13 | 2025-08-19
بعد قليل.. تفجير في بغداد
02:13 | 2025-08-19
شرح التفاصيل واجابات كاملة.. القضاء يحسم قضية الطبيبة بان بالانتحار (وثائق)
سياسة
29.17%
05:40 | 2025-08-18
شرح التفاصيل واجابات كاملة.. القضاء يحسم قضية الطبيبة بان بالانتحار (وثائق)
05:40 | 2025-08-18
كريستيانو رونالدو يعجب بفنانة عراقية
رياضة
28.73%
12:53 | 2025-08-17
كريستيانو رونالدو يعجب بفنانة عراقية
12:53 | 2025-08-17
ارتفاع جديد يطرأ على أسعار الدولار في العراق
اقتصاد
12.67%
09:46 | 2025-08-18
ارتفاع جديد يطرأ على أسعار الدولار في العراق
09:46 | 2025-08-18
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
ساحة الرصافي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩٦ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-19
ناس وناس
ساحة الرصافي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩٦ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-19
من الأخير
المفوضية تستعد لمجـ زرة ببعثية الإطار - من الأخير م٢ - حلقة ٤٩ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-18
من الأخير
المفوضية تستعد لمجـ زرة ببعثية الإطار - من الأخير م٢ - حلقة ٤٩ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-18
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-18
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-18
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 18-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-18
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 18-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-18
Live Talk
الهجرة من المحافظات الى بغداد وانعدام فرص العمل - Live Talk - الحلقة ٩٧ | 2025
10:30 | 2025-08-18
Live Talk
الهجرة من المحافظات الى بغداد وانعدام فرص العمل - Live Talk - الحلقة ٩٧ | 2025
10:30 | 2025-08-18
صباحكم أحلى مع سلمى
الأمنيات 18-8-2025 | 2025
02:30 | 2025-08-18
صباحكم أحلى مع سلمى
الأمنيات 18-8-2025 | 2025
02:30 | 2025-08-18
طل الصباح
الأبراج - كلشي بالمقلوب 18-8-2025 | 2025
00:30 | 2025-08-18
طل الصباح
الأبراج - كلشي بالمقلوب 18-8-2025 | 2025
00:30 | 2025-08-18
خط أحمر
بسبب التيكوك زوج يتخلص من زوجته - خط احمر م٨ - الحلقة ١٥ | الموسم 8
15:00 | 2025-08-17
خط أحمر
بسبب التيكوك زوج يتخلص من زوجته - خط احمر م٨ - الحلقة ١٥ | الموسم 8
15:00 | 2025-08-17
جات بالليل
30 ثانية 17-8-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-17
جات بالليل
30 ثانية 17-8-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-17
استديو Noon
عند الشدائد تعرف الاخوان 17-8-2025 | 2025
07:00 | 2025-08-17
استديو Noon
عند الشدائد تعرف الاخوان 17-8-2025 | 2025
07:00 | 2025-08-17
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
ساحة الرصافي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩٦ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-19
ناس وناس
ساحة الرصافي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩٦ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-19
من الأخير
المفوضية تستعد لمجـ زرة ببعثية الإطار - من الأخير م٢ - حلقة ٤٩ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-18
من الأخير
المفوضية تستعد لمجـ زرة ببعثية الإطار - من الأخير م٢ - حلقة ٤٩ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-18
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-18
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-18
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 18-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-18
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 18-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-18
Live Talk
الهجرة من المحافظات الى بغداد وانعدام فرص العمل - Live Talk - الحلقة ٩٧ | 2025
10:30 | 2025-08-18
Live Talk
الهجرة من المحافظات الى بغداد وانعدام فرص العمل - Live Talk - الحلقة ٩٧ | 2025
10:30 | 2025-08-18
صباحكم أحلى مع سلمى
الأمنيات 18-8-2025 | 2025
02:30 | 2025-08-18
صباحكم أحلى مع سلمى
الأمنيات 18-8-2025 | 2025
02:30 | 2025-08-18
طل الصباح
الأبراج - كلشي بالمقلوب 18-8-2025 | 2025
00:30 | 2025-08-18
طل الصباح
الأبراج - كلشي بالمقلوب 18-8-2025 | 2025
00:30 | 2025-08-18
خط أحمر
بسبب التيكوك زوج يتخلص من زوجته - خط احمر م٨ - الحلقة ١٥ | الموسم 8
15:00 | 2025-08-17
خط أحمر
بسبب التيكوك زوج يتخلص من زوجته - خط احمر م٨ - الحلقة ١٥ | الموسم 8
15:00 | 2025-08-17
جات بالليل
30 ثانية 17-8-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-17
جات بالليل
30 ثانية 17-8-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-17
استديو Noon
عند الشدائد تعرف الاخوان 17-8-2025 | 2025
07:00 | 2025-08-17
استديو Noon
عند الشدائد تعرف الاخوان 17-8-2025 | 2025
07:00 | 2025-08-17
اخترنا لك
دون شروط مسبقة.. زيلينسكي يرحب بلقاء بوتين
04:03 | 2025-08-19
بقوة 5.2 درجة.. زلزال يضرب أفغانستان
02:48 | 2025-08-19
عقب مشاهد أثارت غضبا عارما.. عامل مصري يوضح تفاصيل فيديو الأسد في ليبيا
01:38 | 2025-08-19
كوكبنا في خطر.. الارض في "حالة هشة"
01:30 | 2025-08-19
نجمة عالمية تظهر في حوض استحمام عارية بأحد أشهر الملاعب الرياضية
01:10 | 2025-08-19
انتهاء اجتماع ترامب مع زيلينسكي وقادة أوروبيين
17:41 | 2025-08-18
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.