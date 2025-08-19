قطر: حماس وافقت على مقترح مشابه لما وافقت عليه إسرائيل سابقا

وقال في بيان تابعته ، ان " حماس وافقت على مقترح مشابه لما وافقت عليه سابقا"، مشيرا الى انه " لا نزال في انتظار الرد الإسرائيلي على موافقة حماس على مقترح وقف إطلاق النار".وتابع، انه " لا توجد ضمانات حقيقية على الأرض عدا التزام الطرفين بتطبيق الاتفاق لافتا الى ان " وزير الخارجية على اتصال مع المبعوث الأمريكي وهناك أجواء إيجابية".وأردف: " المقترح الذي وافقت عليه حماس يتطابق بشكل كبير مع ما وافقت عليه إسرائيل سابقا"، مضيفا انه " لا مدى زمنيا للرد ولكن سمعنا أن إسرائيل تبحث الأمر ونتمنى ردا سريعا وإيجابيا".