وفاة الطفل صاحب صرخة "انا جعان"

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن "وفاة الطفل جاءت نتيجة النقص الحاد في الأدوية والفحوصات والمعدات الطبية داخل وتأخر خروجه للعلاج".وذكرت أمس الاثنين أن "سوء التغذية أسفرت عن وفاة 263 شخصا بينهم 112 طفلا".من جانبه، اتهم في غزة "السلطات الإسرائيلية بتعمد تجويع أكثر من 100 ألف طفل ومريض، ومنع إدخال اللحوم والأسماك والمواد الغذائية الأساسية".كما حذّر من أن "أكثر من 40 ألف رضيع يعانون من سوء تغذية حاد، ما يجعل حياتهم مهددة بالموت البطيء، في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية الكارثية".ويعاني أكثر من مليون طفل دون سن 18 عاما في قطاع غزة من نقص حاد في الغذاء، بينما يهدد سوء التغذية حياة 40 ألف رضيع ما دون العام و250 ألف طفل دون الخامسة.