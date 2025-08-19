لحين تنفيذ قرار 1701.. الرئيس اللبناني يشدد على تمسكه ببقاء "اليونيفيل" في الجنوب

وأشار ، خلال لقائه قائد "اليونيفيل"، اللواء ديوداتو أباغنارا، إلى أهمية التعاون بين الجيش و"اليونيفيل" وأهالي البلدات والقرى الجنوبية.وتسير الموقتة في "اليونيفيل"، التي تأسّست عام 1978، دوريات على الحدود الجنوبية للبنان، حيث يتمّ تجديد تفويض العملية سنوياً.ووفقاً لما يتداول في وسائل الإعلام، فإن والولايات المتّحدة تعارضان تمديد ولاية هذه القوة المنتشرة منذ 1978 في جنوبي لبنان على الحدود مع إسرائيل.