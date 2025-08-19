الأمن السوري يعلن ضبط شاحنة صواريخ متجهة إلى لبنان

وذكرت قناة "الإخبارية السورية" أن نفذت "كمينا محكما" قرب الحدود أدى إلى ضبط الشاحنة المذكورة، مشيرة إلى أنه تمت مصادرة المضبوطات وتنظيم محضر الضبط اللازم أصولا.يذكر أن خلال الفترة الفائتة قامت الأجهزة الأمنية على الجانبين اللبناني والسوري بتنظيم حملات لضبط الحدود تم خلالها إحباط عملية تهريب أسلحة من إلى ومن لبنان إلى سوريا.وأعلنت قيادة الجيش في يونيو / حزيران الماضي "إحباط عملية تهريب قذائف ومذنبات من الأراضي السورية إلى الأراضي اللبنانية في منطقة بسيبس – الهرمل، وضبطت كمية منها".