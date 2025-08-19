ترامب يكشف سبب عدم اتصاله ببوتين بحضور قادة أوروبا

وردا على سؤال صحفي حول اتصال هاتفي ببوتين بحضور القادة الأوروبيين يومي أمس في ، أجاب : "لم أفعل ذلك بحضورهم، فكرت بأن ذلك قد يعبر عن عدم احترام مني تجاه الرئيس ".وفي وقت سابق اليوم، زعم مراسل صحيفة " " أن الرئيس ترامب "قطع محادثاته مع قادة وفلاديمير لإجراء مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي بوتين".