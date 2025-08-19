الإعصار إيرين يتقدم بعنف نحو سواحل أمريكا

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
02:45 PM
الى
03:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
بوتين يوافق على الشروع في المحادثات بشأن حرب أوكرانيا
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-537712-638912106155274386.jpg
الإعصار إيرين يتقدم بعنف نحو سواحل أمريكا
دوليات
2025-08-19 | 10:29
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
98 شوهد
يواصل الإعصار إيرين تقدّمه نحو بهاماس مصحوبا برياح عاتية وأمطار غزيرة، فيما يتزايد خطر تسبّبه بأمواج عالية على الساحل الأمريكي.
ويتقدّم الإعصار الذي أعيد تصنيفه في المرتبة الثالثة من أصل خمس مراتب، في منطقة
الكاريبي
مصحوبا برياح وصلت سرعتها إلى 205 كيلومترات في الساعة، بحسب النشرة الأخيرة الصادرة عن المركز الأميركي للأعاصير (إن إتش سي) مساء الإثنين.
وبعد بهاماس، من المتوقّع أن يتّجه شمالا لينتقل صوب ساحل
الولايات المتحدة
الشرقي وبرمودا خلال الأسبوع.
ومع أنه لا يتوقّع أن يضرب اليابسة في الولايات المتحدة، غير أن السلطات المحلية دعت السكان بعد ظهر الإثنين إلى عدم الاستخفاف به.
وقد يتسبّب إيرين في تيّارات مائية خطرة وأمواج قد تصل إلى ستة أمتار، ما قد يهدّد بفيضانات ساحلية، لا سيّما في مجموعة من الجزر بمحاذاة كارولاينا الشمالية. وتحسّبا للإعصار، أصدرت السلطات أوامر لإخلاء بعض المناطق.
وإيرين الذي تسبّب بأضرار مادية في جزر أنتيل الصغرى وبورتوريكو وحرم الأحد 150 ألف أسرة من الكهرباء في المنطقة، هو أوّل إعصار في موسم
الأعاصير
في شمال الأطلسي. وقد ازدادت شدّته بسرعة ليبلغ أعلى مستويات التصنيف في حوالى 24 ساعة.
ومن خلال زيادة حرارة البحار، يفاقم التغيّر المناخي من خطر الاشتداد السريع لقوّة العواصف واحتمال وقوع ظواهر مناخية أكثر شدّة، بحسب العلماء.
وبالرغم من بداية هادئة نسبيا، من المرتقب أن يكون موسم الأعاصير الذي يمتدّ من أوائل يونيو/حزيران إلى أواخر نوفمبر/تشرين الثاني أكثر شدّة من العادة هذه السنة، بحسب توقّعات الأرصاد الجوّية الأمريكية.
وفي العام 2024، اجتاحت المنطقة عدّة عواصف قويّة أسفرت عن سقوط ضحايا، من بينها الإعصار
هيلين
الذي
أودى
بحياة أكثر من مئتي شخص في جنوب
شرق الولايات المتحدة
.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
اعصار "بودول" العنيف يضرب جنوب الصين
08:46 | 2025-08-14
موجة غبار تتقدم نحو العراق قادمة من سوريا
12:59 | 2025-07-31
رجل يعتدي على حكم بعنف بسبب خسارة فريق ابنه (فيديو)
11:51 | 2025-06-03
الكاريبي يحبس أنفاسه.. "إيرين" تتحول إلى إعصار من الفئة الثالثة
10:38 | 2025-08-16
اعصار
الولايات المتحدة
شرق الولايات المتحدة
الأعاصير
جنوب شرق
الكاريبي
نوفمبر
أمريكا
برمودا
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
بعد قليل.. تفجير في بغداد
أمن
40.58%
02:13 | 2025-08-19
بعد قليل.. تفجير في بغداد
02:13 | 2025-08-19
شرح التفاصيل واجابات كاملة.. القضاء يحسم قضية الطبيبة بان بالانتحار (وثائق)
سياسة
33.08%
05:40 | 2025-08-18
شرح التفاصيل واجابات كاملة.. القضاء يحسم قضية الطبيبة بان بالانتحار (وثائق)
05:40 | 2025-08-18
ارتفاع جديد يطرأ على أسعار الدولار في العراق
اقتصاد
16.37%
09:46 | 2025-08-18
ارتفاع جديد يطرأ على أسعار الدولار في العراق
09:46 | 2025-08-18
هل سيكون يوم وفاة الرسول (ص) عطلة رسمية هذا العام؟
محليات
9.97%
09:37 | 2025-08-18
هل سيكون يوم وفاة الرسول (ص) عطلة رسمية هذا العام؟
09:37 | 2025-08-18
المزيد
أحدث الحلقات
Live Talk
العـ.نف الاقتصادي ضد المرأة - Live Talk - الحلقة ٩٨ | 2025
10:30 | 2025-08-19
Live Talk
العـ.نف الاقتصادي ضد المرأة - Live Talk - الحلقة ٩٨ | 2025
10:30 | 2025-08-19
ناس وناس
ساحة الرصافي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩٦ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-19
ناس وناس
ساحة الرصافي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩٦ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-19
من الأخير
المفوضية تستعد لمجـ زرة ببعثية الإطار - من الأخير م٢ - حلقة ٤٩ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-18
من الأخير
المفوضية تستعد لمجـ زرة ببعثية الإطار - من الأخير م٢ - حلقة ٤٩ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-18
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-18
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-18
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 18-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-18
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 18-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-18
صباحكم أحلى مع سلمى
الأمنيات 18-8-2025 | 2025
02:30 | 2025-08-18
صباحكم أحلى مع سلمى
الأمنيات 18-8-2025 | 2025
02:30 | 2025-08-18
طل الصباح
الأبراج - كلشي بالمقلوب 18-8-2025 | 2025
00:30 | 2025-08-18
طل الصباح
الأبراج - كلشي بالمقلوب 18-8-2025 | 2025
00:30 | 2025-08-18
خط أحمر
بسبب التيكوك زوج يتخلص من زوجته - خط احمر م٨ - الحلقة ١٥ | الموسم 8
15:00 | 2025-08-17
خط أحمر
بسبب التيكوك زوج يتخلص من زوجته - خط احمر م٨ - الحلقة ١٥ | الموسم 8
15:00 | 2025-08-17
جات بالليل
30 ثانية 17-8-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-17
جات بالليل
30 ثانية 17-8-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-17
استديو Noon
عند الشدائد تعرف الاخوان 17-8-2025 | 2025
07:00 | 2025-08-17
استديو Noon
عند الشدائد تعرف الاخوان 17-8-2025 | 2025
07:00 | 2025-08-17
الأكثر مشاهدة
Live Talk
العـ.نف الاقتصادي ضد المرأة - Live Talk - الحلقة ٩٨ | 2025
10:30 | 2025-08-19
Live Talk
العـ.نف الاقتصادي ضد المرأة - Live Talk - الحلقة ٩٨ | 2025
10:30 | 2025-08-19
ناس وناس
ساحة الرصافي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩٦ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-19
ناس وناس
ساحة الرصافي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩٦ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-19
من الأخير
المفوضية تستعد لمجـ زرة ببعثية الإطار - من الأخير م٢ - حلقة ٤٩ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-18
من الأخير
المفوضية تستعد لمجـ زرة ببعثية الإطار - من الأخير م٢ - حلقة ٤٩ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-18
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-18
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-18
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 18-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-18
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 18-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-18
صباحكم أحلى مع سلمى
الأمنيات 18-8-2025 | 2025
02:30 | 2025-08-18
صباحكم أحلى مع سلمى
الأمنيات 18-8-2025 | 2025
02:30 | 2025-08-18
طل الصباح
الأبراج - كلشي بالمقلوب 18-8-2025 | 2025
00:30 | 2025-08-18
طل الصباح
الأبراج - كلشي بالمقلوب 18-8-2025 | 2025
00:30 | 2025-08-18
خط أحمر
بسبب التيكوك زوج يتخلص من زوجته - خط احمر م٨ - الحلقة ١٥ | الموسم 8
15:00 | 2025-08-17
خط أحمر
بسبب التيكوك زوج يتخلص من زوجته - خط احمر م٨ - الحلقة ١٥ | الموسم 8
15:00 | 2025-08-17
جات بالليل
30 ثانية 17-8-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-17
جات بالليل
30 ثانية 17-8-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-17
استديو Noon
عند الشدائد تعرف الاخوان 17-8-2025 | 2025
07:00 | 2025-08-17
استديو Noon
عند الشدائد تعرف الاخوان 17-8-2025 | 2025
07:00 | 2025-08-17
اخترنا لك
بوتين يوافق على الشروع في المحادثات بشأن حرب أوكرانيا
13:24 | 2025-08-19
"الفيالقة" يحصد أرواح خمسة أشخاص في نيويورك
13:22 | 2025-08-19
مطاردة مرعبة من عناصر التجنيد الإلزامي في اوكرانيا.. فيديو
13:11 | 2025-08-19
الشرع يعين سفيراً لسوريا فوق العادة لدى الأمم المتحدة
12:56 | 2025-08-19
قائد القوات الأوكرانية السابق يستعد للترشح لمنصب الرئيس
12:24 | 2025-08-19
روسيا تعيد جثامين 1000 جندي لأوكرانيا
11:12 | 2025-08-19
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.