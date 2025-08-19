الصفحة الرئيسية
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-537716-638912132084795149.jpg
روسيا تعيد جثامين 1000 جندي لأوكرانيا
دوليات
2025-08-19 | 11:12
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
254 شوهد
أعلنت السلطات الأوكرانية، الثلاثاء، أن
روسيا
أعادت جثامين ألف جندي أوكراني في إطار اتفاقيات التبادل السابقة بين البلدين.
وقالت الوكالة الحكومية المسؤولة عن تنسيق عمليات الاستعادة عبر قنواتها الرسمية: "للأسف، من بين الجثامين التي أُعيدت، جثامين خمسة عسكريين أوكرانيين قضوا في الأسر"، مضيفة أن عمليات فحص الحمض النووي ستُجرى لتحديد هوية الرفات التي تم تسليمها من شرق أوكرانيا ومنطقة كورسك داخل
روسيا
.
وأكد المفاوض الروسي
فلاديمير
ميدنسكي على تليغرام عملية التبادل هذه، مضيفا أن
كييف
أعادت أيضا 19 جثة لجنود روس.
وبذلك يرتفع عدد الجثث التي أعادتها روسيا إلى أوكرانيا منذ بداية العام إلى أكثر من 11 ألف جثة.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
