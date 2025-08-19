روسيا تعيد جثامين 1000 جندي لأوكرانيا

وقالت الوكالة الحكومية المسؤولة عن تنسيق عمليات الاستعادة عبر قنواتها الرسمية: "للأسف، من بين الجثامين التي أُعيدت، جثامين خمسة عسكريين أوكرانيين قضوا في الأسر"، مضيفة أن عمليات فحص الحمض النووي ستُجرى لتحديد هوية الرفات التي تم تسليمها من شرق أوكرانيا ومنطقة كورسك داخل .وأكد المفاوض الروسي ميدنسكي على تليغرام عملية التبادل هذه، مضيفا أن أعادت أيضا 19 جثة لجنود روس.وبذلك يرتفع عدد الجثث التي أعادتها روسيا إلى أوكرانيا منذ بداية العام إلى أكثر من 11 ألف جثة.