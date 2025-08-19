وكتبت الصحفية كاتي ليفينغستون على منصة "إكس": "زالوجني يستعد سرا للترشح لمنصب الرئيس.. مقره الرئيسي يعمل بالفعل في ، ويجري حاليا تعيين موظفين".ووفقا لمعلوماتها، قد يتولى قيادة الحملة الانتخابية القائد السابق للقوات المشتركة الأوكرانية الفريق أول سيرغي نايف. ونائبة رئيس الحملة هي سيومار - عن حزب "التضامن الأوروبي".وترأس للحملة نائبة رئيس في أوكرانيا بولينا ليسينكو. وأشارت ليفينغستون إلى أن الحملة الانتخابية لا تزال غير رسمية، ولم يعلن عن الترشح بعد.يذكر أن ولاية انتهت في 20 مايو 2024. وألغيت انتخابات الرئاسة الأوكرانية في عام 2024، بسبب الأحكام العرفية والتعبئة العامة. وقد صرح زيلينسكي بأن الانتخابات "غير مناسبة" في الوقت الحالي. وكان الرئيس الأمريكي قد وصف زيلينسكي سابقا بـ"الديكتاتور بلا انتخابات"، مشيرا إلى أن شعبية زيلينسكي انخفضت إلى 4%.وفي نهاية يوليو الماضي، ذكر جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي أن ممثلين من وبريطانيا نظموا سابقا اجتماعا سريا في بمشاركة ، ورئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية ، والقائد العام السابق للقوات الأوكرانية والسفير الأوكراني في لندن ، حيث نوقش احتمال إزاحة زيلينسكي عن السلطة. وتريد الولايات المتحدة وبريطانيا ترشيح زالوجني لمنصب رئيس أوكرانيا.