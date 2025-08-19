الشرع يعين سفيراً لسوريا فوق العادة لدى الأمم المتحدة

وجاء في نص المرسوم الرئاسي: "يسمى السيد الملك علبي سفيراً مفوضاً فوق العادة، ويعتمد مندوبا دائما للجمهورية العربية السورية لدى في ".وأضاف: " يجري تنفيذ هذا المرسوم خلال مدة شهر اعتباراً من تاريخ صدوره، يُبلغ هذا المرسوم من يلزم لتنفيذه".يعمل العلبي الذي يحمل الجنسيتين البريطانية والألمانية كمحامي في مجال حقوق الإنسان، وهو في العقد الثالث من العمر، ومن مواليد مدينة العاصمة .وبدأ العلبي دراسته في مدارس الملك فيصل بالعاصمة ، ونال درجتي البكالوريوس والماجستير في القانون من جامعة البريطانية، متخصّصا في القانون الدولي.وأكمل دراسة الماجستير في السياسات العامة في بجامعة .وعمل مستشارا سابقا لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ومستشارا لنقابة المحامين الدولية، بالإضافة لعضوية المجلس السوري البريطاني.