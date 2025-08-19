بوتين يوافق على الشروع في المحادثات بشأن حرب أوكرانيا

أعلن ، الثلاثاء، عن موافقة الرئيس الروسي على الشروع في المحادثات بشأن حرب أوكرانيا.



وقال ، " وافق على الشروع في المرحلة المقبلة من المحادثات".

وأضاف أن "بوتين وافق على الشروع في المرحلة المقبلة من المحادثات بشأن حرب أوكرانيا"، مشيرا الى أن " يمكنها المساعدة في تنسيق الضمانات الأمنية لأوكرانيا".

ولفت البيت الأبيض الى أن "الرئيس وجه فريقه للتنسيق مع بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا وشدد على عدم نشر قوات أمريكية في أوكرانيا"، مردفا "الترتيبات جارية لعقد لقاء بين وبوتين".

وكان الرئيس الأوكراني ، أعلن للصحفيين في أنه مستعد للقاء الرئيس الروسي دون شروط مسبقة.

يشار الى أن صحيفة " " الألمانية كشفت، أمس الاثنين، أن الرئيس الأمريكي قطع محادثاته مع قادة والرئيس الأوكراني لإجراء مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي بوتين.