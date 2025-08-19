ترامب يحسم الجدل: لن أرسل قوات أمريكية لأوكرانيا

وقال أيضا في مقابلة تلفزيونية إن آمال أوكرانيا في الانضمام إلى (الناتو) واستعادة شبه من "مستحيلة".وردا على سؤال في برنامج على قناة " نيوز عن الضمانات التي يمكن أن يقدمها مع المضي قدما وبعد فترة ولايته بأن القوات الأمريكية لن تكون جزءا من الدفاع عن حدود أوكرانيا، قال ترامب: "حسنا، لديكم ضماني، وأنا الرئيس".وأكد ترامب في المقابلة أيضا أنه متفائل بإمكانية التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، لكنه أكد على أن أوكرانيا ستضطر إلى التخلي عن أملها في استعادة ، الذي استولت عليه القوات الروسية في عام 2014، وتطلعاتها للانضمام إلى حلف ، وقال ترامب "هذان الأمران مستحيلان".ويطالب ، في إطار أي اتفاق محتمل لسحب قواته من أوكرانيا، بانسحاب القوات الأوكرانية من منطقتي دونيتسك ولوغانسك، فضلا عن الاعتراف بالقرم كأرض روسية.