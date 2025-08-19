الصفحة الرئيسية
السومرية نيوز
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
ترامب يحسم الجدل: لن أرسل قوات أمريكية لأوكرانيا
دوليات
2025-08-19 | 13:46
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
Sky News عربية
601 شوهد
تعهد الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
، الثلاثاء، بعدم إرسال قوات أمريكية للمساعدة في الدفاع عن أوكرانيا ضد
روسيا
.
وقال
ترامب
أيضا في مقابلة تلفزيونية إن آمال أوكرانيا في الانضمام إلى
حلف شمال الأطلسي
(الناتو) واستعادة شبه
جزيرة القرم
من
روسيا
"مستحيلة".
وردا على سؤال في برنامج على قناة "
فوكس
نيوز عن الضمانات التي يمكن أن يقدمها مع المضي قدما وبعد فترة ولايته بأن القوات الأمريكية لن تكون جزءا من الدفاع عن حدود أوكرانيا، قال ترامب: "حسنا، لديكم ضماني، وأنا الرئيس".
وأكد ترامب في المقابلة أيضا أنه متفائل بإمكانية التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، لكنه أكد على أن أوكرانيا ستضطر إلى التخلي عن أملها في استعادة
القرم
، الذي استولت عليه القوات الروسية في عام 2014، وتطلعاتها للانضمام إلى حلف
الناتو
، وقال ترامب "هذان الأمران مستحيلان".
ويطالب
بوتين
، في إطار أي اتفاق محتمل لسحب قواته من أوكرانيا، بانسحاب القوات الأوكرانية من منطقتي دونيتسك ولوغانسك، فضلا عن الاعتراف بالقرم كأرض روسية.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
