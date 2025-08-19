من هو إبراهيم عبدالملك الذي عيّنه الشرع مندوبا لسوريا بالأمم المتحدة؟

ومنذ سقوط نظام الأسد، برز اسم إبراهيم عبدالملك في الدبلوماسية السورية بصفته المستشار القانوني لوزير الخارجية.من هو ؟وتولّى عبد الملك ملفات حساسة من بينها العمل على رفع العقوبات المفروضة على ، والمساهمة في تفكيك ترسانة الأسلحة الكيميائية للنظام السابق، والتعاون مع منظمات دولية معنية بالعدالة والمساءلة.وخلال السنوات الماضية، كان حاضرًا في اجتماعات دبلوماسية رفيعة المستوى في وجنيف ولاهاي، ما أكسبه خبرة واسعة في التفاوض متعدد الأطراف.وقبل انتقاله إلى العمل الحكومي بعد سقوط النظام البائد، عمل إبراهيم محاميًا معتمدًا في المملكة المتحدة ضمن مكتب Guernica 37 للمحاماة، حيث انخرط في الجهود القانونية الدولية لمحاسبة مسؤولين عن انتهاكات جسيمة.كما أسس منظمات غير حكومية تُعنى بحقوق الإنسان والدفاع عن الحريات، وشارك في مجالس إدارة عدد منها، وقدّم استشارات للأمم المتحدة ولمنظمات دولية أخرى، ما سمح له بتطوير شبكة علاقات دولية مؤثرة.وإبراهيم عبد الملك حاصل على شهادة القانون من جامعة في ، حيث نال طالب العام في مرحلتي البكالوريوس والماجستير.كما واصل دراسته العليا في السياسات العامة بكلية الحكومات في جامعة أوكسفورد، وهو ما منح مسيرته طابعًا يجمع بين العمل القانوني والقدرة على صياغة السياسات.