واشنطن تقود مجموعة عمل أمريكية أوروبية أوكرانية

وقال الموقع: "من المتوقع أن يعمل مسؤولون رفيعي المستوى من وأوكرانيا وعدة دول أوروبية في الأيام المقبلة على إعداد اقتراح مفصّل لضمانات الأمن لأوكرانيا، من المحتمل أن يشمل مشاركة الأمريكية".ويشارك في المناقشات مستشارون للأمن القومي من أوكرانيا والدول الأوروبية.وفي اليوم السابق، أجرى الرئيس الأمريكي محادثات ثنائية مع الرئيس الأوكراني في ، ثم انضم إليهما القادة الأوروبيون: الأمين العام لحلف مارك روته، ورئيسة ، ورئيس وزراء كير ستارمر، والرئيس الفرنسي ، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيس فنلندا ألكسندر ستوب، ورئيسة وزراء جورجا .ووصف الرئيس الأمريكي المناقشات التي جرت بأنها مثمرة للغاية، وناقش الطرفان ضمانات الأمن لأوكرانيا التي تنوي تقديمها بالتنسيق مع الولايات المتحدة.وكان الرئيس الروسي قد أكد في المؤتمر الصحفي الختامي لقمة ألاسكا التي جمعته بنظيره الأمريكي في 15 أغسطس الجاري، بأن توافق على ضرورة تأمين أمن أوكرانيا، وأن موسكو مستعدة للعمل على تحقيق ذلك.