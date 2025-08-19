الموت يفجع حارس منتخب مصر

ووفقا لما نقله موقع " " عن مصدر أمني، فإن والد الشناوي، البالغ من العمر 70 عاما، كان يستقل سيارة خاصة على بمنطقة 6 أكتوبر جنوبي القاهرة، عندما اختل توازن السائق، مما أدى إلى انقلاب السيارة ووفاته.وتوجه إلى المستشفى الذي تم نقل والده إليه من أجل إنهاء إجراءات دفن الجثمان.ويعد محمد الشناوي (36 عاما) الحارس الأساسي للأهلي والمنتخب المصري في المواسم الأخيرة، وقد جدد عقده مؤخرا مع النادي ليستمر مع " " حتى صيف 2027.