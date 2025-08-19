الأمم المتحدة ترحب بجهود حل الأزمة الأوكرانية

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في إفادة صحفية: "الأمين العام يرحب بصدق بالتفاعلات الدبلوماسية الأخيرة التي بادرت بها والرئيس ، والمركزة على إيجاد تسوية سلمية للنزاع في أوكرانيا.وأضاف: "من الواضح أن مناقشات الأمس في كانت جزءا محوريا من هذه الجهود. ومن الأهمية بمكان أن تبقى جميع الأطراف منخرطة بفاعلية في حوار شامل للحفاظ على الزخم الذي نشأ من أجل وقف فوري لإطلاق النار وإرساء سلام مستدام في أوكرانيا”.وأشار دوجاريك إلى أن غوتيريش سيجري خلال الأيام المقبلة اتصالات مع المشاركين في قمة واشنطن لمواصلة الدفع بالمسار الدبلوماسي.وكان ترامب قد عقد يوم أمس الاثنين لقاء مع الرئيس الأوكراني في استمر حوالي ساعة، وبعد ذلك اجتمع الرئيس الأمريكي مع القادة الأوروبيين وزيلينسكي.وفي أعقاب هذه المباحثات اتصل ترامب بالرئيس الروسي وناقش معه خلال 40 دقيقة احتمال عقد لقاء ثلاثي بمشاركة زيلينسكي.