في ديالى.. اتلاف 200 طن من المواد المهربة ومنتهية الصلاحية

أعلنت دائرة صحة ، الثلاثاء، عن اتلاف 200 طن من المواد المهربة ومنتهية الصلاحية.

وقالت صحة في بيان، "أتلفت فرق الرقابة الصحية وبالتعاون مع المنظمة/ ديالى كميات كبيرة من المواد الغذائية والعصائر والمشروبات الكحولية تقدر بحوالي 200 طن من المواد المهربة والمنتهية الصلاحية غير الصالحة للاستهلاك البشري".

وأضاف البيان "اتلفت المواد المذكورة اعلاه وفق محضر اتلاف اصولي وبحضور اصحاب العلاقة بشكل كامل في مركز الطمر الصحي في كنعان".