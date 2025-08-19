وشدد قصر الإليزيه على أن رسالة نتنياهو "لن تمر من دون رد"، مؤكدا أن " تحمي وستحمي دائما مواطنيها اليهود.. نحن نمر بفترة تتطلب (التصرف) بجدية ومسؤولية، لا التشويش والتلاعب".واعتبر الإليزيه، ربط نتنياهو اعتراف فرنسا بفلسطين كدولة مع تأجيج معاداة السامية أمر "دني ومليء بالمغالطات".وكان نتنياهو قد وصف دعوة للاعتراف بفلسطين كدولة بأنها تؤجج "نار معاداة السامية".ووفق ما ذكرت فقد رأى نتنياهو في رسالة وجهها لماكرون أن "معاداة السامية ارتفعت بشكل كبير في فرنسا بعد إعلان ماكرون".