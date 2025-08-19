وزير الخارجية السوري يبحث مع وفد إسرائيلي تعزيز الاستقرار

التقى وزير الخارجية السوري حسن ، في العاصمة الفرنسية ، وفدا إسرائيليا لمناقشة عدد من الملفات المرتبطة بـ"تعزيز الاستقرار في المنطقة والجنوب السوري".

وأوضحت وكالة " " أن "النقاشات تركزت حول خفض التصعيد وعدم التدخل بالشأن السوري الداخلي، والتوصل لتفاهمات تدعم الاستقرار في المنطقة، ومراقبة وقف إطلاق النار في محافظة السويداء، وإعادة تفعيل اتفاق 1974".

وتجري هذه النقاشات "بوساطة أمريكية، في إطار الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيها"، وفقا للوكالة السورية.

من جهته، قال المبعوث الأمريكي توم إنه عقد اليوم "اجتماعا دافئا وغنيا بالمعلومات مع الزعيم الروحي الدرزي الإسرائيلي الشيخ موفق طريف وفريقه"، مؤكدا أنهما ناقشا "الوضع في السويداء وكيفية الجمع بين مصالح جميع الأطراف، وتهدئة التوترات، وبناء التفاهم".

وكان الوزير التقى في عمّان في الـ 12 من الشهر الجاري نظيره ، والمبعوث الخاص للولايات المتحدة الأمريكية إلى سوريا توم براك، و"جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الأطراف الثلاثة، بما يخدم استقرار الجمهورية العربية السورية وسيادتها وأمنها الإقليمي، والاتفاق على تشكيل مجموعة عمل سورية- أردنية- أمريكية لدعم جهود في تعزيز وقف إطلاق النار في محافظة السويداء، والعمل على إيجاد حل شامل للأزمة".