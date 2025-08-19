الصفحة الرئيسية
وزير الخارجية السوري يبحث مع وفد إسرائيلي تعزيز الاستقرار
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
وزير الخارجية السوري يبحث مع وفد إسرائيلي تعزيز الاستقرار
دوليات
2025-08-19 | 18:19
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
356 شوهد
التقى وزير الخارجية السوري
أسعد
حسن
الشيباني
، في العاصمة الفرنسية
باريس
، وفدا إسرائيليا لمناقشة عدد من الملفات المرتبطة بـ"تعزيز الاستقرار في المنطقة والجنوب السوري".
وأوضحت وكالة "
سانا
" أن "النقاشات تركزت حول خفض التصعيد وعدم التدخل بالشأن السوري الداخلي، والتوصل لتفاهمات تدعم الاستقرار في المنطقة، ومراقبة وقف إطلاق النار في محافظة السويداء، وإعادة تفعيل اتفاق 1974".
وتجري هذه النقاشات "بوساطة أمريكية، في إطار الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في
سوريا
والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيها"، وفقا للوكالة السورية.
من جهته، قال المبعوث الأمريكي توم
براك
إنه عقد اليوم "اجتماعا دافئا وغنيا بالمعلومات مع الزعيم الروحي الدرزي الإسرائيلي الشيخ موفق طريف وفريقه"، مؤكدا أنهما ناقشا "الوضع في السويداء وكيفية الجمع بين مصالح جميع الأطراف، وتهدئة التوترات، وبناء التفاهم".
وكان الوزير
الشيباني
التقى في عمّان في الـ 12 من الشهر الجاري نظيره
الأردني
أيمن الصفدي
، والمبعوث الخاص للولايات المتحدة الأمريكية إلى سوريا توم براك، و"جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الأطراف الثلاثة، بما يخدم استقرار الجمهورية العربية السورية وسيادتها وأمنها الإقليمي، والاتفاق على تشكيل مجموعة عمل سورية- أردنية- أمريكية لدعم جهود
الحكومة السورية
في تعزيز وقف إطلاق النار في محافظة السويداء، والعمل على إيجاد حل شامل للأزمة".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
