وقال بعد استضافته للرئيس الاوكراني في والعديد من القادة الأوروبيين لإيجاد حل للنزاع بين وموسكو، "أريد أن أحاول دخول الجنة إن أمكن".وأضاف "أسمع أنني لست في وضع جيد، وأنني فعلا في أسفل السلم! لكن إذا تمكنت من دخول الجنة، فسيكون هذا أحد الأسباب".ووفق وكالة الصحافة الفرنسية فإن ترامب الذي تزوج 3 مرات وواجه في إجراءين لعزله هو أبعد ما يكون عن القداسة إذ إنه تورط على مر السنين بفضائح عديدة، كما أنه دخل التاريخ كأول رئيس أميركي يدان جنائيا بسبب عدم إفصاحه عن أموال دفعها لنجمة أفلام إباحية لشراء صمتها.لكنّ لهجة الرئيس الجمهوري باتت أكثر روحانية منذ نجاته من محاولة اغتيال في العام الماضي، وخلال حفل تنصيبه لولايته الرئاسية الثانية في يناير/كانون الثاني الماضي، قال ترامب "الرب أنقذني لأعيد لأميركا عظمتها".