مصر تخطط لتصدير الكهرباء الى العراق

ونقلت التقارير عن مصدر مصري المعلومات التي جاءت بعد زيارة المصري الى ، حيث قال انه بحث زيادة وتوسيع الربط الكهربائي ليشمل دولا أخرى، الا ان المصدر كشف ان تستهدف بدء تصدير الكهرباء إلى وسوريا ولبنان اعتباراً من عام 2029، وذلك بعد رفع قدرة الربط الكهربائي الحالي مع الأردن بمقدار أربعة أضعاف.وتبلغ السعة الحالية للربط الكهربائي بين مصر والأردن 500 ميغاواط، فيما أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري محمود عصمت أن القاهرة تنسق مع عمّان لزيادة القدرة إلى 2000 ميغاواط خلال الفترة المقبلة، بحسب الشرق.وأوضح المسؤول أن الخط المزمع إنشاؤه سيبدأ من مدينة طابا المصرية الواقعة في أقصى جنوب شبه حتى على ساحل البحر الأحمر، بقدرة 2000 ميغاواط، ويستغرق تنفيذه 30 شهراً من تاريخ انتهاء الدراسات وبدء التنفيذ، وفقا لما نقلته الشرق عنه.