بـ80 ألف جندي صهيوني.. إسرائيل تصادق على خطة احتلال غزة

وقالت صحيفة الإسرائيلية إن كاتس صدق على خطة احتلال ، التي أطلق عليها اسم "عربات جدعون الثانية".وأشارت يديعوت أحرونوت إلى أنه تم إرسال ما يقارب من 60 ألف أمر احتياطي.وكانت القناة 12 الإسرائيلية كشفت، في وقت سابق، تفاصيل بشأن العملية العسكرية المرتقبة في غزة، حيث أشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي يُكثّف وتيرة استعداداته للعملية في غزة، والتي من المتوقع أن تبدأ في الأسابيع المقبلة، قبل الموعد المتوقع.وبحسب القناة 12، تشمل الاستعدادات جوانب عملياتية، بالإضافة إلى خطوات تتعلق بالجهود الإنسانية.وأوضحت أنه من المتوقع إرسال عشرات الآلاف من أوامر الطوارئ الثامنة إلى جنود الاحتياط خلال الأيام المقبلة.وقالت إنه من المتوقع صدور الموافقة غدا على تعبئة واسعة النطاق لقوات الاحتياط، مشيرة إلى أن ذلك يشمل 60 ألف أمر استدعاء، بالإضافة إلى تمديد خدمة حوالي 20 ألف جندي احتياطي قيد بالفعل، ليبلغ إجمالي القوة البشرية حوالي 80 ألف جندي.