مقتل "ملكة نيويورك" بجريمة غامضة (صور)

أوضح البيان الذي نشرته الشرطة عبر " "، أن فريق الطب الشرعي في مقاطعة ويستشستر أكد أن سبب الوفاة هو الإصابة بعيارات نارية، مضيفًا أن الأدلة المتوفرة تُظهر أن الحادث لم يكن نتيجة فعل عرضي.وتتابع وحدة التحقيقات العامة ملف القضية بالتعاون مع وكالات إنفاذ القانون على المستويات المحلية والولائية والفيدرالية.رغم تأكيد السلطات أن التحقيقات جارية، فقد امتنعت عن الإفصاح عن تفاصيل إضافية نظرًا لحساسية الإجراءات، مكتفية بالإشارة إلى أن أرييلا كانت "هدفًا محتملاً لعمل عنيف".كانت أرييلا تقيم في وتحظى بمتابعة واسعة على "إنستغرام" حيث يتابعها أكثر من 566 ألف شخص، واعتادت نشر محتوى يركز على الموضة والأزياء، ما جعلها واحدة من الوجوه المعروفة في هذا المجال عبر المنصات الرقمية.بينما تستمر التحقيقات في جريمة القتل، يبقى الغموض مسيطرًا على الدوافع والظروف المحيطة بالحادث، في انتظار ما ستكشف عنه السلطات في مراحل لاحقة من مجريات التحقيق.