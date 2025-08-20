"نصاب" مصري ينتحل شخصية مخرج ويستهدف فنانات عراقيات.. ما القصة؟

وأكدت أن حقيقة الأمر تعود إلى شخص يقوم بالنصب على هؤلاء الفنانات، محذرة من التعامل مع هذا الشخص.كما نفت النقابة علاقة هذا الشخص بالمخرج جملة وتفصيلا، موضحة أن من المقرر أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده خلال الأيام المقبلة.يذكر أن المخرج محمد سامي أعلن في مارس الماضي، اعتزاله إخراج الدراما ، بعد مسيرة حافلة استمرت 15 عاما قدّم خلالها العديد من المسلسلات الناجحة التي تركت بصمة واضحة في الساحة الفنية.وكشف عن خططه المستقبلية، حيث يستعد للسفر إلى الخارج لمدة عامين لدراسة مجال جديد لطالما رغب في تعلمه.وكان سامي قد شارك في الموسم الرمضاني 2025 بأكثر من عمل منها مسلسل "إش إش"، كما قدم أيضا مسلسل "سيد الناس"، بطولة والذي حقق نسبة مشاهدة كبيرة وقت عرضه.