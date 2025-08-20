المرصد السوري: حصيلة ضحايا السويداء ترتفع إلى 1709 بينهم 484 مدنياً أُعدموا ميدانياً

وبانضمام هذه الحصيلة، يرتفع عدد الضحايا الذين أعدموا ميدانياً إلى 484 شخصاً، بينهم نساء وأطفال وكوادر طبية، ما يعكس حجم الانتهاكات التي ارتُكبت خلال أيام معدودة من التصعيد.وفي سياق أوسع، بلغت الحصيلة الإجمالية للقتلى منذ صباح الأحد 13 تموز نتيجة الاشتباكات وعمليات الإعدام الميداني والقصف الإسرائيلي، إلى 1709 قتيلاً، موزعين على النحو التالي:-725من أبناء محافظة السويداء غالبيتهم الساحقة من المواطنين الدروز، بينهم 167 مدنيين، منهم 21 أطفال 57 سيدة-477 من عناصر والأمن العام، بينهم 40 من أبناء العشائر البدوية ومسلح لبناني الجنسية-15من عناصر وزارتي الدفاع والداخلية قتلوا جراء الغارات الإسرائيلية-3 أشخاص، بينهم سيدة واثنان مجهولو الهوية، قتلوا جراء قصف الطيران الإسرائيلي مبنى وزارة الدفاع-2 إعلاميين قتلوا خلال الاشتباكات في السويداء-484 شخصا غالبيتهم الساحقة من المواطنين الدروز، بينهم 46 امرأة و 14 طفل ومسن، ومن ضمن الحصيلة 20 من الكادر الطبي في بالسويداء أيضا، أعدموا ميدانيا برصاص عناصر من وزارتي الدفاع والداخلية-3 من أبناء عشائر البدو، بينهم سيدة وطفل، أعدموا ميدانيا على يد المسلحين الدروز.ويواصل لحقوق الإنسان رصد وتوثيق ونشر الانتهاكات التي تطال المدنيين والقطاعات الحيوية في ، مؤكداً التزامه بالكشف عن الحقيقة ونشرها للرأي العام المحلي والدولي، في سبيل دعم جهود حماية المدنيين وفضح الجرائم المرتكبة بحقهم من أجل العمل على إيقافها.