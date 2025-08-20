سيناتور امريكي: سيناريو بايدن في العراق يُكرر في سوريا

قال عضو الأمريكي ، اليوم الأحد، إن الرئيس الأمريكي السابق اقترح قبل 20 عاما خطة لتقسيم إلى 3 دويلات، حين كان عضوا في .







وكتب ويلسون عبر منصة "X": "تم رفض الخطة آنذاك لأنها كانت ستؤدي إلى ثلاث حروب منفصلة، وتمنح نفوذا واسعا، وتوفر لتنظيم القاعدة فرصة للتمدد. اليوم يعاد طرح مشروع مشابه لتقسيم ، وهو مشروع عبثي لن يخلف سوى اضطرابات تمتد إلى والأردن والعراق وإسرائيل"، وفق قوله.وتابع: "الخيار الوحيد هو سوريا موحدة ومستقرة تحتضن جميع أبنائها وتعيش بسلام داخلي وإقليمي".