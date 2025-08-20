رسالة مؤثرة من "القاضي الرحيم"

وظهر القاضي ، البالغ من العمر 88 عامًا، والذي تم تشخيصه بسرطان البنكرياس في عام 2023 وتغلب عليه في عام 2024 بعد رحلة علاج، في فيديو وثقه، يؤكد فيه أنه تعرض لانتكاسة إثر المرض الخبيث.وطلب كابريو، الذي اشتهر حول العالم بأحكامه "الرحيمة" بمتهمين، ولقب بـ"القاضي الرحيم"، ممن يسمعه أن يدعو له بالشفاء، بعد أن أعادته انتكاسته إلى المستشفى، لافتًا إلى أنه "مؤمن بقوة الدعاء".وفي كانون الثاني الماضي، أعلن القاضي كابريو اعتزاله مقاعد القضاة بعد 40 عامًا قضاها في السلك القضائي.