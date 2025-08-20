مصر.. القبض على راقصة شهيرة بتهمة نشر مقاطع خادشة

وتواجه نورا دانيال اتهاما بنشر مقاطع مصورة وُصفت بأنها منافية للآداب العامة وخادشة للحياء.ووفق ما أوضحته تحريات لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، اعتادت المتهمة نشر مقاطع راقصة عبر حساباتها الإلكترونية، ظهرت خلالها بملابس مثيرة وبإيحاءات جنسية تتعارض مع القيم والعادات في المجتمع المصري.وبعد التأكد من المعلومات وتقنين الإجراءات، نجحت في ضبط الراقصة نورا دانيال داخل نطاق قسم شرطة العجوزة بمحافظة الجيزة.وخلال التفتيش عُثر بحوزتها على هاتف محمول، وأثبت الفحص الفني احتواءه على تسجيلات تدعم نشاطها المخالف.وخلال استجوابها، أقرت بأنها نشرت تلك المقاطع عمدًا من أجل رفع نسب المشاهدة على حساباتها الإلكترونية وتحقيق أرباح مالية.وأكدت أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، تمهيدًا لعرضها على النيابة المختصة لاستكمال التحقيقات.