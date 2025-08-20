الجنائية الدولية تعلق على العقوبات الأميركية: هجوم صارخ على استقلال مؤسسة قضائية

وذكرت المحكمة في بيان، انه "نستنكر إعلان عقوبات أميركية جديدة ضد قضاة المحكمة ونواب "، مشيرة الى انه "سنواصل تنفيذ ولاياتنا وفقا للإطار القانوني دون أي ضغط أو تهديد".وتابعت، أن "العقوبات الأميركية هجوم صارخ على استقلال مؤسسة قضائية نزيهة وإهانة للنظام الدولي".وفي وقت سابق، أدرجت ، 4 أشخاص مرتبطين بالمحكمة الجنائية الدولية على قائمة العقوبات.وأظهر موقع الأمريكية على الإنترنت أن العقوبات استهدفت قاضيين من وكندا، إضافة إلى اثنين من المدعين الدوليين.كما أعلنت إصدار ترخيص عام يسمح بإنهاء المعاملات المالية المرتبطة بالأشخاص المشمولين بالعقوبات بعد حظر فرض في 20 أغسطس/آب.وقال وزير الخارجية الأمريكي في بيان: "اليوم، نسمي بروست من كندا، ونيكولا غيو من فرنسا، ونزهت شميم خان من فيغي، ومامي ماندياي نيانغ من السنغال، كونهم شاركوا مباشرة في جهود للتحقيق مع مواطنين من الولايات المتحدة وإسرائيل، أو توقيفهم أو ملاحقتهم من دون موافقة أي من البلدين".