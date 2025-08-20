الجيش الإسرائيلي: بدء المرحلة الأولى من السيطرة على غزة

ووفق ما نقلته القناة 12 الإسرائيلية، أوضح دفرين: "سنكثف ضرباتنا ضد حماس في مدينة .. بدأنا العمليات التمهيدية للهجوم.. سنهيئ الظروف لعودة الرهائن، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية".وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق اليوم بدء المرحلة التمهيدية لاحتلال مدينة غزة من حي وجباليا، بعدما صدق على الخطة، مساء أمس الثلاثاء.وأوضح المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، بمنشور على "إكس"، أنه "في إطار الاستعداد للمرحلة التالية من العملية، تم صباح اليوم إصدار نحو 60,000 أمر استدعاء لجنود الاحتياط، على أن يتم إبلاغ 20,000 من جنود الاحتياط الذين جندوا مسبقًا بقرار تمديد أوامر خدمتهم الحالية".فيما كشف مسؤول عسكري إسرائيلي بعض التفاصيل عن الخطة.وقال في تصريحات للصحافيين اليوم، إنه يتوقع الانتهاء من خطة الهجوم في الأيام المقبلة.ووفقاً للخطة، ستشارك 5 فرق، من ضمنها 12 فريق قتال لوائي، بالإضافة إلى اللواءين التابعين لفرقة غزة: الشمالي والجنوبي، حسب ما نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي.تمديد الخدمة الإلزاميةكما سيتم تمديد الخدمة الإلزامية للجنود الموجودين بالخدمة بـ30–40 يومًا.وسيُستدعى نحو 60 ألف جندي احتياط، نصفهم مقاتلون، والنصف الآخر من أقسام المخابرات، ، اللوجستيات، المقرات وغيرها.وارسلت أوامر الاستدعاء لجنود الاحتياط ابتداء من اليوم، على أن يكون موعد الحضور بعد 2 ايلول.أما لأجل القتال، فستُستدعى 3 ألوية احتياط مقاتلة، وفق إذاعة الجيش الإسرائيلي.يذكر أن كانت أعلنت في مطلع اب أنها تستعد لاحتلال على مدينة غزة وعلى مخيمات النازحين القريبة، بهدف معلن هو هزيمة حركة حماس وتحرير الرهائن الذين اختُطفوا خلال هجوم السابع من تشرين الاول 2023، والذي أشعل فتيل الحرب في القطاع.